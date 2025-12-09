Jadwal Real Madrid vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Partai panas akan tersaji pada matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26, mempertemukan Real Madrid dan Manchester City di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini sedang dalam periode yang sulit, setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di La Liga, yang membuat posisi mereka di puncak klasemen direbut oleh Barcelona.

Pasukan Xabi Alonso juga menelan kekalahan di laga terakhir, dengan Madrid secara mengejutkan dipermalukan Celta Vigo 2-0 di hadapan publik Bernabeu.

Di sisi lain, The Cityzens sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Primer, dengan hasil-hasil tersebut memastikan mereka menempel ketat Arsenal yang berada di puncak dengan hanya selisih dua poin.

Pasukan Pep Guardiola kini menempati urutan kesembilan klasemen fase liga Liga Champions dengan perolehan sepuluh poin dari lima pertandingan, berjarak dua poin dari Madrid yang berada di urutan kelima.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Manchester City

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 antara Real Madrid dan Manchester City akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports,Vidio pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Manchester City

Champions League - Champions League Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Manchester City pada matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid, yang tengah menghadapi krisis cedera, mendapat pukulan dengan cederanya Eder Militao saat melawan Celta. Bek asal Brasil tersebut dipastikan absen untuk laga melawan City, dengan Militao bergabung bersama Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold dan Ferland Mendy yang masih dalam perawatan.

Selain itu, Dean Huijsen dan David Alaba masih diragukan tampil karena masih mengalami cedera otot.

Kabar Tim Manchester City

Man City akan datang ke ibu kota Spanyol dengan kekuatan yang hampir sepenuhnya fit, dengan Mateo Kovacic dan Rodri yang tidak tersedia karena cedera. John Stones, yang absen karena cedera yang tidak disebutkan saat melawan Sunderland, kemungkinan besar juga tidak ikut terbang ke Madrid.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga