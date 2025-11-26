Jadwal Real Betis Vs FC Utrecht: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertemuan antara Real Betis dan FC Utrecht di Liga Europa kali ini menjadi laga penting bagi kedua tim dengan motivasi berbeda. Betis, yang tampil konsisten di fase grup, berpeluang mengunci posisi atas klasemen jika mampu meraih kemenangan di kandang sendiri. Dukungan publik Sevilla dan performa impresif di kompetisi domestik membuat mereka difavoritkan untuk mendominasi jalannya pertandingan.

Di sisi lain, Utrecht datang dengan beban berat setelah hanya mengoleksi satu poin dari empat laga. Tim asal Belanda ini membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos, meski lawan yang dihadapi tergolong tangguh. Dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya fit, Utrecht harus mengandalkan disiplin bertahan dan efektivitas serangan balik untuk mencuri poin di markas Betis.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Real Betis vs FC Utrecht, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Betis vs FC Utrecht

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports

Pertandingan Liga Europa antara Real Betis dan FC Utrecht akan disiarkan secara live streaming di beIN Sports Xtra pada Jumat, 28 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Real Betis vs FC Utrecht

Europa League - Europa League Estadio de La Cartuja

Duel Real Betis vs FC Utrecht di matchday kelima fase liga Liga Europa 2025/26 akan dihelat di Estadio de La Cartuja, Sevilla pada Jumat, 28 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Betis vs FC Utrecht Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Pellegrini Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer R. Jans

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Real Betis

Betis menghadapi laga ini dengan sejumlah masalah cedera yang cukup signifikan. Pau López masih menepi akibat cedera otot yang diperkirakan baru pulih awal Desember. Selain itu, Ez Abde mengalami cedera pergelangan kaki, sementara Pablo Fornals dan Ricardo Rodríguez juga masuk daftar pemain yang bermasalah secara fisik. Nama lain seperti Junior Firpo (hamstring) dan Héctor Bellerín (cedera otot) menambah panjang daftar pemain yang harus absen.

Meski begitu, tidak ada laporan pemain Betis yang terkena hukuman larangan bertanding untuk laga ini. Hal ini memberi keuntungan bagi pelatih Manuel Pellegrini karena masih bisa menurunkan sebagian besar pemain inti yang fit. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Betis tetap diunggulkan untuk menjaga momentum positif mereka di kompetisi Eropa.

Kabar Tim FC Utrecht

FC Utrecht juga tidak lepas dari masalah cedera yang mengganggu persiapan mereka. Can Bozdogan masih menjalani pemulihan pasca operasi pergelangan kaki. Zidane Iqbal sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya absen panjang, sementara Victor Jensen mengalami masalah hamstring. Selain itu, Niklas Vesterlund dan Yanis Cathline juga masuk daftar pemain yang bermasalah dengan kondisi fisik.

Dari sisi disiplin, Utrecht sempat kehilangan Vasilios Barkas karena kartu merah langsung pada September 2025, namun ia sudah kembali tersedia untuk laga ini. Absennya beberapa pemain kunci membuat Utrecht harus mengandalkan rotasi dan pemain muda untuk menutup kekosongan. Kondisi ini jelas menjadi tantangan besar bagi pelatih Ron Jans dalam menghadapi tim sekuat Betis di laga tandang.

