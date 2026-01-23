Jadwal PSIM Yogyakarta Vs Persebaya Surabaya: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

PSIM Yogyakarta akan menjamu Persebaya Surabaya dalam laga pembuka putaran kedua Super League 2025/26 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Pertandingan ini menjadi panggung pembuktian bagi wajah baru skuad Green Force di bawah asuhan pelatih Bernardo Tavares, yang datang dengan tren positif tak terkalahkan dalam lima laga terakhir, termasuk tiga kemenangan beruntun. Sebaliknya, tuan rumah PSIM juga sedang dalam kepercayaan diri yang baik setelah meraih kemenangan tandang melawan Madura United pada pekan sebelumnya, meski performa mereka sedikit lebih fluktuatif dibandingkan tim tamu.

Secara statistik pertemuan, PSIM memiliki modal bagus karena berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Persebaya pada putaran pertama Agustus lalu. Namun, dinamika tim saat ini berbeda; Persebaya datang dengan komposisi pemain anyar yang segar dan motivasi tinggi untuk membalas kekalahan, sementara Laskar Mataram harus melakukan penyesuaian karena absennya pilar utama di lini belakang. Duel ini diprediksi akan berjalan sengit sebagai ajang adu strategi antara Jean Paul Van Gastel dan Bernardo Tavares untuk mengamankan posisi di papan klasemen.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan PSIM vs Persebaya

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League 2025/6 antara PSIM dan Persebaya akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan stasiun televisi digital terestrial Indosiar pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 15:30 WIB.

Jadwal Kick-Off PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya

Duel PSIM vs Persebaya di pekan ke-18 Super League 2025/26 akan dihelat di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Minggu, 25 Januari 2026 pukul 15:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim PSIM Yogyakarta

Kabar buruk menimpa lini pertahanan Laskar Mataram karena bek andalan asal Argentina, Franco Ramos Mingo, dipastikan absen akibat hukuman kartu merah yang diterimanya saat melawan Madura United. Kehilangan Franco menjadi pukulan telak mengingat peran vitalnya di jantung pertahanan dan kontribusinya mencetak gol kemenangan di laga terakhir. Selain itu, dua pemain asing lainnya, Anton Fase dan Donny Warmerdam, masih harus menepi karena cedera tulang dan masih menunggu hasil pemeriksaan rontgen lanjutan pekan depan.

Meski demikian, pelatih Jean Paul Van Gastel mendapatkan angin segar dengan pulihnya sejumlah pemain kunci. Yusaku Yamadera, Harlan Suardi, dan Andy Irfan dilaporkan telah kembali mengikuti sesi latihan reguler dengan kondisi kebugaran yang hampir 100 persen. Sementara itu, Dede Sapari dan Ghulam Fatkur Rahman yang sempat mengalami nyeri otot juga menunjukkan progres positif di bawah pantauan tim medis, memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih untuk meracik strategi.

Kabar Tim Persebaya Surabaya

Persebaya menatap putaran kedua dengan perombakan skuad yang signifikan, di mana tiga pemain asing baru asal Brasil — Bruno Paraíba, Jefferson da Silva, dan Gustavo Fernandes — siap memberikan warna baru. Selain itu, gelandang asal Portugal, Pedro Matos, juga diproyeksikan segera bergabung untuk menambah kreativitas lini tengah. Pelatih Bernardo Tavares berharap kehadiran para pemain anyar ini dapat menjaga konsistensi tim dan meningkatkan daya gedor Green Force.

Di sisi lain, terdapat ketidakpastian mengenai ketersediaan beberapa pemain lama. Penyerang Diego Maurício dikabarkan akan segera hengkang ke Liga India, sementara status Dejan Tumbas masih menjadi tanda tanya setelah absen latihan sebanyak dua kali dan belum dipastikan masuk dalam rencana utama tim. Dengan situasi tersebut, Persebaya kemungkinan besar akan mengandalkan Perovic di lini depan sebagai ujung tombak utama.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PSIM Yogyakarta Last 1 matches PES 1 Menang 0 Seri 0 Menang Persebaya Surabaya 0 - 1 PSIM Yogyakarta 1 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

Simak Juga