Jadwal Prancis Vs Ukraina: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Prancis akan berupaya mengunci tiket mereka ke Piala Dunia 2026 saat menjamu Ukraina di Parc des Princes. Laga ini sangat krusial bagi Les Bleus yang berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah bulan lalu hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Islandia. Pasukan Didier Deschamps saat ini memuncaki klasemen Grup D dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjamin status juara grup dan lolos otomatis ke Amerika Utara.

Namun, Ukraina datang bukan tanpa misi. Tim tamu bertekad mengacaukan dominasi Prancis dan mengamankan posisi dua besar. Zbirna saat ini berada di peringkat kedua setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Islandia dan Azerbaijan bulan lalu. Dengan laju tiga laga tak terkalahkan, Ukraina setidaknya membutuhkan satu poin untuk memperbesar peluang mereka lolos ke babak playoff pada Maret tahun depan.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Prancis vs Ukraina, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Prancis vs Ukraina

Stasiun TV RCTI Live Streaming -

Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Prancis dan Ukraina akan disiarkan secara live di saluran televisi digital terestrial RCTI pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB

Jadwal Kick-Off Prancis vs Ukraina

World Cup Qualification UEFA - 1st Round Grp. D Parc des Princes

Duel Prancis vs Ukraina di matchday kelima babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa akan dihelat di Parc des Princes, Paris pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Prancis

Pelatih Didier Deschamps menghadapi krisis di lini serang untuk laga krusial ini. Tiga penyerang andalannya dipastikan absen. Duo PSG, Ousmane Dembele dan Desire Doue, tidak bisa tampil. Daftar ini bertambah panjang setelah Randal Kolo Muani terpaksa ditarik dari skuad akibat cedera rahang yang didapatnya saat membela Tottenham Hotspur.

Absennya para penyerang diperparah dengan tidak tersedianya dua pilar lini tengah, Adrien Rabiot dan Aurelien Tchouameni. Situasi ini membuka jalan bagi kembalinya sang veteran, N'Golo Kante, ke panggung internasional setelah tampil impresif di Arab Saudi. Selain Kante, pemain muda Rayan Cherki dan penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, juga mendapat panggilan.

Kabar Tim Ukraina

Tim tamu, Ukraina, juga mendapat pukulan telak di lini serang mereka. Penyerang utama yang merumput di AS Roma Artem Dovbyk, dipastikan absen dalam pertandingan ini. Dovbyk, yang menjadi starter di laga kualifikasi terakhir, mengalami cedera pinggul saat bermain di Serie A akhir pekan lalu.

Selain Dovbyk, gelandang Volodymyr Brazhko juga tidak bisa bermain bulan ini karena masalah kebugaran (ketidaknyamanan fisik). Dengan absennya Dovbyk, beban di lini depan akan semakin bertumpu pada Ruslan Malinovskyi, yang tampil sangat penting bagi tim asuhan Sergiy Rebrov dengan torehan tiga gol dalam dua laga kualifikasi terakhir.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

