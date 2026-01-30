Jadwal Persita Vs Persija Jakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persita Tangerang akan menjamu Persija Jakarta dalam laga pekan ke-19 Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena. Laga ini menjadi tantangan berat bagi tuan rumah Pendekar Cisadane yang memiliki rekor pertemuan kurang memuaskan melawan tim tamu, termasuk kekalahan telak 4-0 pada pertemuan putaran pertama di Jakarta International Stadium. Meski demikian, pelatih Persita Carlos Pena menegaskan timnya telah melakukan persiapan matang pascalaga melawan Bhayangkara FC dan tidak gentar dengan kondisi cuaca hujan yang kerap mengguyur wilayah Jabodetabek belakangan ini.

Di kubu lawan, Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani pekan latihan yang dinilai sangat produktif oleh pelatih Mauricio Souza. Macan Kemayoran bertekad membawa pulang tiga poin dan telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan Persita. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan menarik karena Persija membawa wajah baru di putaran kedua ini, sementara Persita berambisi memperbaiki rekor kandang mereka di hadapan pendukung sendiri.

Cara Menonton Pertandingan Persita vs Persija

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League 2025/6 antara Persita dan Persija akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan stasiun televisi digital terestrial Indosiar pada Jumat, 30 Januari 2026 pukul 15:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Persita vs Persija

Duel Persita vs Persija di pekan ke-19 Super League 2025/26 akan dihelat di Stadion Indomilk Arena, Tangerang pada Jumat, 30 Januari 2026 pukul 15:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persita

Persita dilaporkan dalam kondisi siap tempur setelah menjalani pemulihan fisik usai laga sebelumnya. Pelatih Carlos Pena memastikan bahwa program latihan tetap berjalan lancar meski di bawah guyuran hujan lebat. Tidak ada laporan spesifik mengenai pemain kunci yang mengalami cedera serius menjelang laga kandang ini, sehingga Pendekar Cisadane dapat menurunkan komposisi terbaiknya.

Dari segi kedisiplinan, Persita juga tidak memiliki pemain yang terkena hukuman larangan bertanding untuk pekan ini. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi Carlos Pena untuk meracik strategi guna meredam agresivitas Persija, serta mencoba memutus dominasi Macan Kemayoran yang kerap menyulitkan mereka dalam beberapa pertemuan terakhir.

Kabar Tim Persija

Kabar baik menghampiri skuad Macan Kemayoran dengan kehadiran rekrutan anyar berlabel timnas Indonesia, Shayne Pattynama. Bek kiri yang baru saja diikat kontrak selama 2,5 musim ini dipastikan masuk dalam daftar skuad dan siap menjalani debutnya melawan Persita. Pelatih Mauricio Souza menilai Shayne telah beradaptasi dengan baik selama sesi latihan seminggu terakhir dan siap memberikan kontribusi langsung di lini pertahanan.

Namun, Persija harus tampil tanpa dua pemainnya akibat sanksi dari komite disiplin PSSI terkait insiden pada laga melawan Persib Bandung (11 Januari 2026). Bruno Tubarao harus absen karena sanksi terkait tingkah laku buruk, sementara Van Basty terkena hukuman akibat memprovokasi penonton. Absennya kedua pemain ini memaksa pelatih melakukan sedikit rotasi di tengah euforia kedatangan pemain baru.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

