Jadwal Persis Solo Vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Manahan untuk menantang Persis Solo dalam laga pekan ke-19 Super League 2025/26. Laga ini menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk mengamankan posisi puncak klasemen. Pelatih Bojan Hodak telah mempersiapkan tim dengan analisis video pertandingan lawan dan akan mematangkan aspek taktikal. Secara statistik, Persib unggul dalam head-to-head lima pertemuan terakhir dengan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Maung Bandung juga sedang dalam tren positif, tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya, berbeda jauh dengan Persis yang sedang berjuang keras di papan bawah.

Di sisi lain, tuan rumah Persis Solo berada dalam situasi genting setelah gagal tampil konsisten sepanjang putaran pertama dan sempat melewati 15 laga tanpa kemenangan. Laskar Sambernyawa kini mencoba bangkit di bawah arahan pelatih baru, Milomir Seslija, yang dikenal sebagai spesialis penyelamat tim dari degradasi. Dengan dukungan gerbong pemain asing baru dari Balkan dan rekrutan lokal anyar, Persis bertekad menjadikan laga kandang ini sebagai titik balik untuk keluar dari zona merah, meski mereka baru saja menelan kekalahan dari Borneo FC di laga terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Persis Solo vs Persib Bandung, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persis Solo

Persis melakukan perombakan besar-besaran untuk menyelamatkan musim mereka. Di bawah komando Milomir Seslija, tim ini kedatangan amunisi baru dari kawasan Balkan, yakni Vukasin Vranes, Dusan Mijic, Miroslav Maricic, dan Luka Dumancic. Keempat pemain asing ini diharapkan dapat langsung memberikan dampak instan berkat keunggulan fisik dan disiplin taktik mereka.

Selain legiun asing, Persis juga memperkuat kedalaman skuad lokal dengan merekrut Yabes Roni dan Alfrianto Nico untuk sektor sayap, serta Kadek Raditya yang fleksibel di lini pertahanan. Tidak ada laporan cedera serius atau hukuman kartu yang menghalangi debut para pemain anyar ini, sehingga Laskar Sambernyawa diprediksi akan turun dengan wajah baru yang lebih segar dan agresif demi meraih poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Kabar Tim Persib Bandung

Persib mendapatkan kabar baik jelang lawatan ke Solo dengan kembalinya dua penyerang andalan, Andrew Jung dan Ramon Tanque, yang telah pulih dari cedera. Kembalinya kedua pemain ini memberikan banyak opsi bagi Bojan Hodak di lini depan untuk membongkar pertahanan lawan. Namun, dua pemain baru, Dion Markx dan Layvin Kurzawa, dipastikan belum akan menjalani debut mereka pada pertandingan ini.

Kabar kurang menyenangkan datang dari lini tengah, di mana Marc Klok harus menepi akibat cedera dan diprediksi absen selama 10 hingga 15 hari ke depan. Tim pelatih masih menunggu hasil tes lanjutan untuk memastikan kondisi final sang gelandang. Absennya Klok memaksa Bojan Hodak untuk meracik ulang komposisi lini tengah terbaiknya guna menjaga keseimbangan permainan dan mempertahankan tren positif tim.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

