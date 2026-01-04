Jadwal Persik Vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung bertekad melanjutkan tren positif mereka saat bertandang ke markas Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025/26. Maung Bandung yang kini mengoleksi 34 poin sangat membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen, mengingat persaingan ketat dengan Borneo FC. Di sisi lain, Persik Kediri yang berada di peringkat ke-12 dengan 18 poin berambisi memperbaiki performa mereka dan mengamankan poin penuh di hadapan publik sendiri.

Meski Persib unggul secara statistik pertemuan dengan tujuh kemenangan dari sepuluh laga terakhir, skuad Macan Putih bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Persik mendapat suntikan semangat baru di bawah asuhan pelatih anyar, Marcos Reina, serta dukungan langsung dari sekitar 3.000 Persikmania yang diizinkan hadir di Stadion Brawijaya. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit karena Persib ingin menjaga rekor kemenangan, sementara tuan rumah siap memberikan kejutan seperti yang pernah mereka lakukan pada musim 2023/24.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Persik Kediri vs Persib Bandung, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persik vs Persib Bandung

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League 2025/6 antara Persik Kediri dan Persib Bandung akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan stasiun televisi digital terestrial Indosiar pada Senin, 5 Januari 2026 pukul 19:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Persik vs Persib Bandung

Duel Persik Kediri vs Persib Bandung di pekan ke-16 Super League 2025/26 akan dihelat di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin, 5 Januari 2026 pukul 19:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persik

Tuan rumah Persik Kediri diperkirakan akan turun dengan kekuatan penuh di bawah arahan pelatih baru, Marcos Reina. Berdasarkan laporan terkini, tidak ada kendala cedera serius atau hukuman akumulasi kartu yang menimpa pilar utama Macan Putih. Hal ini memungkinkan pelatih untuk menurunkan skema terbaiknya guna menghadapi tim tamu yang sedang on-fire.

Di sektor pertahanan, duet bek tengah Kiko Carneiro dan Lucao diprediksi tetap menjadi tembok kokoh di depan kiper Leo Navacchio. Sementara itu, lini serang Persik akan mengandalkan kombinasi kreativitas dan ketajaman dari Jose Enrique, Williams Lugo, serta mantan pemain Persib, Ezra Walian, yang diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan.

Kabar Tim Persib Bandung

Persib Bandung datang ke Kediri dengan kepercayaan diri tinggi dan kondisi skuad yang prima. Pelatih Bojan Hodak diprediksi akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya, dengan sedikit kemungkinan rotasi hanya untuk menyesuaikan kebugaran fisik pemain di tengah jadwal kompetisi. Kiper Teja Paku Alam dipastikan siap tampil dan memiliki ambisi pribadi untuk mencatatkan clean sheet ketiga secara beruntun.

Lini belakang Persib kemungkinan akan diisi oleh duet bek asing Federico Barba dan Patricio Matricardi untuk menjaga keseimbangan. Sementara di lini tengah, kehadiran pemain kunci seperti Thom Haye dan Adam Alis diharapkan mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menyuplai bola matang bagi trisula penyerang Saddil Ramdani, Andrew Jung, dan Uilliam Barros.

