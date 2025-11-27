Jadwal Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga pekan ke-14 Super League akan menjadi momen yang sangat emosional dan bersejarah bagi Persija Jakarta. Macan Kemayoran akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno tepat pada hari ulang tahun klub yang ke-97. Kemenangan menjadi harga mati bagi tuan rumah sebagai kado spesial untuk klub dan The Jakmania yang telah menyiapkan koreografi megah senilai Rp160 juta. Atmosfer pertandingan diprediksi akan sangat meriah dengan kehadiran sekitar 50.000 penonton, termasuk 5.000 pendukung tim tamu, yang menandakan hubungan harmonis antara kedua basis suporter.

Pertandingan ini juga merupakan duel papan atas yang sengit. Persija yang berada di posisi kedua (26 poin) ingin menjaga jarak dari PSIM di posisi keempat (22 poin). Kedua tim sedang dalam performa impresif dengan catatan tak terkalahkan dalam empat laga terakhir. PSIM datang dengan reputasi "jago tandang" yang berbahaya, setelah memenangkan tiga dari enam laga tandang mereka musim ini. Meski menghadapi tekanan dari puluhan ribu suporter tuan rumah, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel justru merasa antusias dan siap merusak pesta ulang tahun Persija demi menempel ketat persaingan di papan atas.

Cara Menonton Pertandingan Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

Pertandingan Super League antara Persija dan PSIM akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial Indosiar pada Jumat, 28 November 2025 pukul 19:00 WIB

Jadwal Kick-Off Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

Duel Persija vs PSIM di pekan ke-14 Super League 2025/26 akan dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 28 November 2025 pukul 19:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persija Jakarta

Persija harus tampil tanpa kapten sekaligus pilar utama pertahanan mereka, Rizky Ridho, yang terkena hukuman akumulasi kartu. Absennya Ridho tentu sangat disayangkan mengingat laga ini adalah momen spesial bagi klub. Sebagai gantinya, ban kapten kemungkinan besar akan diserahkan kepada kiper senior Andritany Ardhiyasa atau bek berpengalaman Jordi Amat.

Selain Ridho, Persija juga kehilangan dua pemain muda andalan, Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan, yang telah berangkat ke Thailand untuk persiapan SEA Games 2025. Namun ada kabar baik, mengingat Jordi Amat dan penyerang asing Allano Brendon de Souza Lima dinyatakan telah pulih dari cedera dan siap diturunkan untuk mengamankan tiga poin di kandang.

Kabar Tim PSIM Yogyakarta

PSIM menghadapi tantangan yang tak kalah berat dalam menyusun komposisi pemain. Laskar Mataram dipastikan kehilangan motor serangan utamanya, Ze Valente, akibat akumulasi kartu kuning. Selain itu, dua pemain muda mereka, Cahya Supriyadi dan Raka Cahyana, juga absen karena tugas negara bersama Timnas SEA Games. Untungnya, pemanggilan pemain ke timnas ini membuat PSIM bebas dari regulasi wajib memainkan pemain U-23, sehingga pelatih bisa memaksimalkan pemain senior.

Kondisi fisik penjaga gawang utama, Harlan Suardi, sempat mengkhawatirkan setelah mengalami benturan dengan rekan setimnya, Pulga Vidal, saat latihan. Namun, ia diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk mengawal gawang PSIM. Sementara itu, Savio Sheva masih berlatih terpisah akibat cedera ringan dan kondisinya akan terus dipantau hingga menjelang pertandingan. Pelatih Jean-Paul van Gastel kini harus memutar otak untuk menambal lubang yang ditinggalkan Ze demi menghadapi kedalaman skuad Persija.

