Jadwal Persija Jakarta Vs Madura United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertarungan antara Persija Jakarta dan Madura United akan mempertemukan dua tim yang berusaha bangkit dari kekalahan pada laga terakhir putaran pertama. Mereka tidak ingin awal putaran kedua memperoleh hasil yang buruk.

Persija menelan kekalahan dari Persib Bandung di laga terakhir putaran pertama mereka, sehingga gagal menjadi juara paruh musim, karena tertahan di peringkat tiga klasemen sementara.

Peluang untuk setidaknya mempertahankan peringkat ketiga cukup terbuka, karena mereka bakal bermain di kandang. Ditambah Persija juga menuai kemenangan tipis 1-0 ketika bermain di kandang Madura United pada putaran pertama.

Sementara Madura United berusaha kembali ke jalur kemenangan selepas menutup paruh pertama dengan dua kekalahan. Kemenangan sangat dibutuhkan tim besutan Carlos Parreira untuk menjauhi zona merah.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Persija dan Madura United, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Persija Vs Madura United

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-18 Super League antara Persija dan Madura United akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Jumat (23/1) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persija Vs Madura United

Sepak mula pertandingan Persija kontra Madura United di pekan ke-18 Super League dilangsungkan, Jumat (23/1) pukul 19:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persija

Macan Kemayoran dalam kondisi pincang menghadapi pertandingan ini, karena lima pemain dipastikan absen dengan berbagai alasan. Hanif Sjahbandi masuk ke dalam ruang perawatan untuk memulihkan cedera tulang rawan lutut. Sementara Van Basty Souza menderita sobek ligamen bahu, dan juga menjalani sanksi dari komite disipin (Komdis). Demikian juga dengan Bruno Tubarao menjalani hukuman tambahan dari Komdis. Fabio Calonego dan Ryo Matsumura juga masih menjalani yang dikeluarkan badan peradilan PSSI tersebut.

Kabar Tim Madura United

Laskar Sape Kerrab juga tak luput dari absennya pemain. Kiper Miswar Saputra dan bek Nurdiansyah harus menghilang dari skuad karena menjalani sanksi kartu merah. Tetapi mereka akan menyambut kembalinya Mendonca usai disanksi akibat kartu merah. Pertandingan ini bisa menjadi ajang unjuk kebolehan dua rekrutan anyar, Riquelme Sousa dan Junior Brandao. Pemain yang mempunyai darah Indonesia, Jordy Wehrmann, tetap menjadi andalan di sektor penyerang lubang untuk mendukung Luiz 'Lulinha' Marcelo Ruiz di lini depan.

