Jadwal Persib Bandung Vs Bhayangkara Presisi Lampung FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada pekan ke-15 Super League. Kekalahan 2-0 dari Malut United di laga sebelumnya memutus tren positif Maung Bandung, sehingga pelatih Bojan Hodak menargetkan poin penuh di kandang sendiri. Dukungan penuh Bobotoh diharapkan menjadi energi tambahan bagi Persib yang kini menempati peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, demi memangkas jarak lima angka dengan Borneo FC di puncak klasemen.

Di sisi lain, Bhayangkara FC datang dengan misi mencuri poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Persebaya Surabaya. Laga ini akan terasa emosional karena menjadi ajang reuni bagi sejumlah mantan pemain Persib seperti Ilija Spasojevic, Putu Gede, Ryan Kurnia, dan Aqil Savik yang kini berseragam The Guardians. Meski tim tamu berambisi memperbaiki posisi dari peringkat ketujuh, sejarah pertemuan tidak berpihak pada mereka; Persib tercatat tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan Bhayangkara, dengan meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Persib Bandung vs Bhayangkara Presisi Lampung FC, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persib vs Bhayangkara

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League antara Persib dan Bhayangkara akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial Indosiar pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 19:00 WIB

Jadwal Kick-Off Persib vs Bhayangkara

Duel Persib vs Bhayangkara di pekan ke-15 Super League 2025/26 akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 19:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib Bandung

Persib mendapat angin segar dengan kembalinya gelandang andalan, Adam Alis, ke dalam skuad. Pemain yang sempat absen dalam empat laga beruntun akibat cedera lutut saat melawan Selangor FC di kancah Asia ini telah pulih sepenuhnya dan mengikuti sesi latihan tim. Pelatih Bojan Hodak menyambut baik kembalinya Adam, yang dinilai mampu menjadi pembeda di lapangan baik sebagai pemain inti maupun pemain pengganti.

Selain kembalinya Adam Alis, skuad Maung Bandung tidak memiliki kendala cedera baru yang signifikan, meski faktor kelelahan menjadi sorotan utama. Hodak mengakui anak asuhnya terlihat kelelahan saat melawan Malut United karena jadwal padat, yakni melakoni enam pertandingan dalam 23 hari di dua kompetisi berbeda. Oleh karena itu, rotasi pemain dan proses pemulihan fisik menjadi fokus utama tim pelatih menjelang laga ini.

Kabar Tim Bhayangkara

Bhayangkara Presisi Lampung FC datang ke Bandung dengan kekuatan penuh dan kondisi siap tempur. Manajemen tim memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap 100 persen untuk menghadapi tuan rumah. Rombongan tim telah tiba di Bandung melalui jalur darat sejak Jumat pagi dan diberikan waktu istirahat yang cukup sebelum menjalani latihan resmi untuk mematangkan strategi.

Laga ini akan menjadi panggung bagi barisan mantan pemain Persib yang kini membela Bhayangkara FC. Nama-nama senior seperti Ilija Spasojevic dan Putu Gede, serta kiper Aqil Savik yang sedang tampil gemilang, dipastikan tersedia dan siap tampil. Tidak ada laporan mengenai cedera serius atau hukuman larangan bertanding yang menimpa pilar utama The Guardians, sehingga mereka dapat menurunkan komposisi terbaiknya.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

