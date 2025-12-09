Jadwal Persib Bandung Vs Bangkok United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan melakoni laga hidup mati melawan Bangkok United pada pertandingan terakhir fase grup ACL Two. Maung Bandung, yang saat ini memimpin klasemen Grup G dengan 10 poin, wajib meraih minimal hasil imbang atau kemenangan untuk mengunci tiket ke babak 16 besar tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Pasukan Bojan Hodak berada dalam momentum positif setelah memenangkan delapan dari sembilan laga terakhir mereka, termasuk kemenangan atas Borneo FC di liga domestik, yang mendongkrak mentalitas tim jelang laga krusial ini.

Di sisi lain, Bangkok United datang ke Bandung dengan beban yang lebih ringan karena sudah memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Namun, laga ini tetap sarat gengsi karena akan memperebutkan status juara grup. Meski Persib memiliki memori manis menang 2-0 pada pertemuan pertama di Thailand, Hodak tetap mewaspadai kekuatan lawan dan mengharapkan dukungan penuh Bobotoh di GBLA untuk memberikan tekanan kepada tim tamu. Kapten Marc Klok menegaskan bahwa laga ini adalah kesempatan emas untuk mencetak sejarah bagi klub dan sepakbola Indonesia.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Persib Bandung vs Bangkok United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persib Bandung vs Bangkok United

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Jadwal Kick-Off Persib Bandung vs Bangkok United

Pertandingan AFC Champions League Two antara Persib dan Bangkok United akan disiarkan secara live streaming di Vision+ dan saluran televisi digital terestrial RCTI pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 19:15 WIB

Duel Persib vs Bangkok United di matchday keenam babak grup AFC Champions League Two 2025/26 akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 19:15 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib Bandung

Persib mendapat suntikan tenaga yang sangat signifikan dengan pulihnya penyerang andalan mereka, Andrew Jung. Pemain asal Prancis yang juga menjadi top skor klub di ajang ACL Two dengan empat gol ini dinyatakan telah pulih sepenuhnya dari cedera yang membuatnya absen dalam dua laga terakhir melawan Madura United dan Borneo FC. Jung, yang mencetak gol pada pertemuan pertama melawan Bangkok United, sudah kembali berlatih dan siap diturunkan.

Selain kembalinya Jung, skuad Maung Bandung berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Tidak ada laporan mengenai pemain kunci lain yang mengalami cedera baru ataupun terkena hukuman larangan bertanding untuk laga ini. Dengan skuad yang hampir lengkap, pelatih Bojan Hodak memiliki opsi terbaik untuk meracik strategi guna mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Kabar Tim Bangkok United

Bangkok United melawat ke Indonesia dengan kondisi skuad yang cukup stabil. Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada kendala cedera serius atau sanksi kartu yang menimpa pemain pilar mereka jelang pertandingan ini. Status mereka yang sudah dipastikan lolos ke babak gugur mungkin akan memengaruhi pendekatan taktik pelatih, namun mereka tetaplah tim kuat yang saat ini menempel ketat Persib di posisi kedua dengan poin yang sama.

Kondisi tanpa tekanan ini justru bisa membuat Bangkok United bermain lebih lepas dan berbahaya. Mereka tentu ingin membalas kekalahan 2-0 di kandang sendiri pada pertemuan sebelumnya sekaligus mengudeta posisi puncak klasemen Grup G. Kesiapan fisik dan mental tim tamu akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Persib yang tidak boleh lengah sedikit pun.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PEB Last 1 matches BAU 1 Menang 0 Seri 0 Menang Bangkok United 0 - 2 Persib Bandung 2 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

Simak Juga