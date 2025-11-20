Jadwal Persebaya Surabaya Vs Arema: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Atmosfer panas akan menyelimuti Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menjamu rival abadinya, Arema FC, dalam laga pekan ke-13 Super League 2025/26. Pertandingan yang dikenal sebagai Derbi Jawa Timur ini dipastikan berjalan dengan tensi tinggi, bahkan pelatih Persebaya Eduardo Perez Moran menyamakannya dengan duel El Clasico di Eropa karena nilai emosional dan rivalitas yang kental. Tiket pertandingan yang telah ludes terjual menjadi bukti antusiasme besar suporter tuan rumah yang siap memberikan tekanan mental kepada tim tamu.

Di atas kertas, Persebaya memiliki catatan sejarah yang lebih mentereng. Sejak musim 2022, tim berjuluk Bajul Ijo mendominasi pertemuan kedua tim dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Arema belum pernah menang dalam periode tersebut. Saat ini, kedua tim sama-sama mengoleksi 15 poin di klasemen sementara. Arema FC datang dengan motivasi ganda: mematahkan kutukan tidak pernah menang atas Persebaya sekaligus menyalip posisi rivalnya tersebut di papan klasemen.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Persebaya vs Arema, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persebaya Surabaya vs Arema

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League antara Persebaya dan Arema akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial Indosiar pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 15:30 WIB

Jadwal Kick-Off Persebaya Surabaya vs Arema

Duel Persebaya vs Arema di pekan ke-13 Super League 2025/26 akan dihelat di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 15:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persebaya Surabaya

Berdasarkan informasi yang tersedia, Persebaya menatap laga ini dengan persiapan yang matang dan fokus penuh. Pelatih Eduardo Perez Moran memastikan bahwa timnya tidak akan hanya terpaku pada satu pemain lawan, meskipun striker Arema Dalberto sedang menjadi sorotan sebagai pencetak gol terbanyak. Tidak ada laporan spesifik mengenai pemain kunci yang mengalami cedera atau terkena hukuman larangan bertanding, sehingga Persebaya diprediksi dapat menurunkan skuad terbaiknya.

Eduardo menegaskan bahwa persiapan tim berjalan normal seperti pertandingan lainnya, namun dengan pemahaman mendalam mengenai betapa pentingnya laga ini bagi harga diri klub dan suporter. Tim pelatih telah menyusun rencana permainan khusus untuk meredam agresivitas Arema FC dan melanjutkan dominasi mereka dalam derbi ini di hadapan pendukung sendiri.

Kabar Tim Arema

Sebaliknya, Arema FC datang ke Surabaya dengan kondisi skuad yang pincang dan jauh dari ideal. Pelatih Marcos Santos dipusingkan dengan absennya empat pemain pilar sekaligus. Di lini tengah, Arkhan Fikri harus absen karena membela Timnas Indonesia U-22, sementara dua gelandang lainnya, Bayu Setiawan dan Julian Guevara, tidak bisa bermain karena masih menjalani sanksi larangan bertanding akibat kartu merah.

Krisis pemain juga melanda sektor pertahanan Singo Edan. Bek sayap Achmad Maulana dipastikan absen panjang karena menderita cedera ACL (Anterior Cruciate Ligament). Situasi ini membuat Arema hanya menyisakan dua bek sayap murni, yaitu Rifad Marasabessy dan Johan Ahmad Farisi. Mengingat banyaknya pemain yang absen karena kartu, pelatih Marcos Santos telah mewanti-wanti anak asuhnya untuk menjaga emosi dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan tim di tengah tekanan suporter lawan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga