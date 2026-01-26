Jadwal Paris Saint-Germain Vs Newcastle United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Newcastle United akan kembali ke Paris untuk menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dalam pertemuan pertama mereka sejak 2023. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim yang bersaing ketat di papan atas fase liga; PSG saat ini berada di peringkat keenam, sementara Newcastle membuntuti di posisi ketujuh hanya karena kalah selisih gol. Kemenangan bagi salah satu tim akan sangat membantu untuk mengamankan tiket lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions, sebuah pencapaian yang sedang diincar Newcastle untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Mengingat kedua tim sudah dipastikan setidaknya aman untuk masuk ke babak playoff fase gugur, pertandingan ini diprediksi akan tetap berjalan sengit namun taktis. PSG selaku tuan rumah dan juara bertahan bertekad mempertahankan posisi di delapan besar. Di sisi lain, Newcastle datang dengan motivasi tinggi meski dibayangi rekor tandang kiper Nick Pope yang baru mencatat satu clean sheet di luar kandang dalam kompetisi ini.

Cara Menonton Pertandingan Paris Saint-Germain vs Newcastle United

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara PSG dan Newcastle United akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Paris Saint-Germain vs Newcastle United

Champions League - Champions League Parc des Princes

Duel PSG vs Newcastle dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Parc des Princes, Paris pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG menghadapi sejumlah masalah kebugaran pemain menjelang laga ini. Kiper cadangan Matvey Safonov diragukan tampil karena cedera tangan, sementara Lee Kang-in (paha), Fabian Ruiz (lutut), Joao Neves (otot), Quentin Ndjantou Mbitcha (hamstring), dan Nuno Mendes (cedera ringan) semuanya dalam kondisi meragukan. Bek kanan andalan Achraf Hakimi juga belum dipastikan bisa tampil setelah sempat absen karena cedera sebelum Piala Afrika, meski Warren Zaire-Emery siap mengisi posisinya jika diperlukan.

Kabar baik bagi Luis Enrique adalah kembalinya Lucas Hernandez yang sudah bebas dari hukuman larangan bertanding setelah absen dalam dua laga sebelumnya. Di lini depan, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele dan Desire Doue diprediksi akan kembali menjadi starter setelah diistirahatkan di bangku cadangan pada akhir pekan. Pasangan bek tengah Willian Pacho dan Marquinhos juga kemungkinan besar akan kembali diduetkan setelah sengaja diistirahatkan pada laga Ligue 1 demi persiapan menghadapi Newcastle.

Kabar Tim Newcastle United

Eddie Howe harus memutar otak menghadapi badai cedera yang menimpa skuadnya. Jacob Murphy, Jamaal Lascelles, dan Joelinton mengalami benturan, meski Joelinton sempat bermain pada laga hari Minggu. Tino Livramento diragukan tampil karena cedera hamstring, sementara Fabian Schar dan Bruno Guimaraes masih dalam tahap pemulihan cedera pergelangan kaki. Emil Krafth juga kemungkinan besar absen karena masalah lutut.

Selain masalah cedera, kedisiplinan juga menjadi perhatian utama karena Joelinton, Malick Thiaw, dan Dan Burn hanya berjarak satu kartu kuning lagi dari hukuman larangan bertanding. Di lini serang, Harvey Barnes yang menjadi top skor tim di turnamen ini dengan lima gol, diprediksi akan memimpin trio penyerang bersama Anthony Gordon dan Yoane Wissa, yang sebelumnya mencetak gol saat melawan PSV.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PSG Last 2 matches NEW 0 Menang 1 Seri 1 Menang Paris Saint-Germain 1 - 1 Newcastle United

Newcastle United 4 - 1 Paris Saint-Germain 2 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

