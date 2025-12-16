Jadwal Paris Saint-Germain Vs Flamengo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Paris Saint-Germain akan melakoni penampilan perdana mereka di final Piala Interkontinental menghadapi wakil Brasil, Flamengo, di Qatar. Sebagai juara bertahan Liga Champions Eropa, Les Parisiens mendapatkan tiket otomatis ke partai puncak ini. Namun, mereka datang dengan misi pembuktian setelah gagal meraih trofi Piala Dunia Antarklub musim panas lalu akibat kekalahan dari Chelsea. PSG juga sedang berjuang di kompetisi domestik, di mana mereka tertinggal satu poin dari Lens dalam perburuan gelar Ligue 1, meskipun saat ini sedang dalam tren positif tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir.

Di sisi lain, Flamengo melaju ke final setelah mengalahkan Pyramids 2-0 dan menjuarai Challenger Cup. Klub asal Rio de Janeiro ini sedang dalam performa yang sangat impresif di bawah asuhan Filipe Luis, baru saja menyandingkan gelar Copa Libertadores dan Brasileiro Serie A dalam waktu sepekan. Flamengo berambisi meraih gelar Piala Interkontinental kedua mereka sepanjang sejarah, setelah kemenangan legendaris atas Liverpool pada 1981. Dengan rekor tandang yang solid dan pengalaman mengalahkan Chelsea di Piala Dunia Antarklub sebelumnya, Flamengo siap memberikan perlawanan sengit.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Paris Saint-Germain vs Flamengo, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Paris Saint-Germain vs Flamengo

Pertandingan final Piala Interkontinental FIFA antara Paris Saint-Germain dan Flamengo akan disiarkan secara live streaming di beIN Sports 1 & Vidio pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 00:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Paris Saint-Germain vs Flamengo

FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup Ahmed bin Ali Stadium

Duel Paris Saint-Germain vs Flamengo di final Piala Interkontinental FIFA 2025 akan dihelat di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 00:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Flamengo Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer Luis Enrique Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer Luis

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG dipastikan tampil pincang di sektor bek kanan karena Achraf Hakimi harus absen akibat cedera pergelangan kaki. Namun, pelatih Luis Enrique mendapatkan kabar baik dengan kemungkinan kembalinya kiper Lucas Chevalier yang sudah pulih dari masalah serupa. Ousmane Dembele juga dinyatakan siap tampil setelah absen pada laga akhir pekan melawan Metz.

Di lini serang, PSG memiliki opsi yang cukup tajam. Goncalo Ramos, Quentin Ndjantou Mbitcha, dan Desire Doue baru saja menunjukkan ketajaman mereka dengan mencetak gol dalam kemenangan 3-2 di liga domestik. Kembalinya Dembele akan menambah variasi serangan Les Parisiens untuk membongkar pertahanan wakil Brasil tersebut.

Kabar Tim Flamengo

Flamengo kemungkinan besar tidak dapat menurunkan Allan yang mengalami cedera tumit. Selain itu, kondisi penyerang andalan mereka, Pedro, juga masih meragukan akibat masalah pada lengan bawahnya, sehingga partisipasinya di laga final ini belum dapat dipastikan.

Meski demikian, Flamengo masih memiliki pemain-pemain yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Leo Pereira dan Danilo, yang mencetak gol kemenangan melawan Pyramids, diprediksi akan kembali menjadi andalan. Di bawah mistar gawang, Agustin Rossi siap kembali tampil setelah mencatatkan clean sheet pada pertandingan sebelumnya.

