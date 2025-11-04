Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoBayern Munich
Yosua Arya

Jadwal Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan fase liga Liga Champions 2025/26 antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Laga panas bakal tersaji pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26, mempertemukan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich di Parc des Princes, Rabu (5/11) dini hari WIB.

Les Parisiens saat ini menempati urutan teratas klasemen Ligue 1 dengan raihan 24 poin dari 11 pertandingan, sementara Bayern memimpin Bundesliga dengan perolehan 27 poin dari sembilan pertandingan.

Baik PSG maupun Die Roten, keduanya sama-sama belum terkalahkan di Liga Champions musim ini, dengan mereka berada di posisi teratas dengan koleksi sembilan poin dari tiga laga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Stasiun TVbeIN Sports 3
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan disiarkan di beIN Sports 3 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Rabu, 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

crest
Champions League - Champions League
Parc des Princes

Pertandingan Paris Saint-Germain melawam Bayern Munich pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Parc des Princes pada Rabu, 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
C
Marquinhos
17
Vitinha
8
F. Ruiz
33
W. Zaire-Emery
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
44
J. Stanisic
14
L. Diaz
45
A. Pavlovic
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

PSG
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique

FCB
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Kompany

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG tidak akan diperkuat Ilya Zabarnyi karena skorsing, sementara Desire Doue absen karena cedera.

Kabar Tim Bayern Munich

Alphonso Davies masih absen karena sedang dalam pemulihan cedera ACL, sedangkan Hiroki Ito juga masih dalam perawatan.

Performa Terkini

PSG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
15/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

FCB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
16/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

PSG

Last 5 matches

FCB

1

Menang

0

Seri

4

Menang

2

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Klasemen

