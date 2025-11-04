Jadwal Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga panas bakal tersaji pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26, mempertemukan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich di Parc des Princes, Rabu (5/11) dini hari WIB.

Les Parisiens saat ini menempati urutan teratas klasemen Ligue 1 dengan raihan 24 poin dari 11 pertandingan, sementara Bayern memimpin Bundesliga dengan perolehan 27 poin dari sembilan pertandingan.

Baik PSG maupun Die Roten, keduanya sama-sama belum terkalahkan di Liga Champions musim ini, dengan mereka berada di posisi teratas dengan koleksi sembilan poin dari tiga laga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Stasiun TV beIN Sports 3 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan disiarkan di beIN Sports 3 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Rabu, 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Champions League - Champions League Parc des Princes

Pertandingan Paris Saint-Germain melawam Bayern Munich pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Parc des Princes pada Rabu, 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG tidak akan diperkuat Ilya Zabarnyi karena skorsing, sementara Desire Doue absen karena cedera.

Kabar Tim Bayern Munich

Alphonso Davies masih absen karena sedang dalam pemulihan cedera ACL, sedangkan Hiroki Ito juga masih dalam perawatan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

