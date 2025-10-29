Jadwal Newcastle United Vs Tottenham Hotspur: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Salah satu laga terbesar di putaran keempat Piala Liga Inggris akan tersaji saat Newcastle United menjamu Tottenham Hotspur di St. James' Park. Kedua tim datang dengan modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan di Liga Primer akhir pekan lalu; Newcastle menang 2-1 atas Fulham, sementara Spurs tampil impresif dengan melibas Everton 3-0.

Pertandingan ini mempertemukan juara bertahan Piala Liga, Newcastle, melawan juara Liga Europa musim lalu, Tottenham. The Magpies memiliki rekor superior dalam beberapa pertemuan terakhir, dengan memenangkan lima dari enam laga terakhir melawan Spurs. Namun, Spurs musim ini justru memiliki performa tandang yang sangat baik, yang berkebalikan dengan performa kandang mereka. Mengingat kedua klub juga harus berlaga di Liga Champions, rotasi pemain besar-besaran dipastikan akan terjadi di kedua kubu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Newcastle vs Tottenham, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga antara Newcastle United dan Tottenham Hotspur akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 03:00 WIB

Jadwal Kick-Off Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Carabao Cup - EFL Cup St James' Park

Duel Newcastle United vs Tottenham Hotspur di babak 16 besar Piala Liga 2025/26 akan dihelat di St. James' Park, Tyneside pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Newcastle United

Newcastle dipastikan akan tampil tanpa beberapa pemain akibat cedera, termasuk Valentino Livramento, Yoane Wissa, dan Harrison Ashby. Kondisi bek tengah andalan, Sven Botman, juga masih diragukan setelah mengalami benturan keras di wajah pada laga terakhir dan kemungkinan besar akan diistirahatkan untuk pemulihan.

Pelatih Eddie Howe diperkirakan akan merombak total susunan pemainnya dari laga akhir pekan. Pemain seperti Aaron Ramsdale (kiper), Fabian Schar, Harvey Barnes, Anthony Elanga, Emil Krafth, Joe Willock, dan William Osula diprediksi akan mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Kabar baiknya, Lewis Hall dilaporkan bisa kembali masuk skuad setelah pulih dari masalah hamstring.

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Tottenham datang ke St. James' Park dengan kondisi krisis cedera parah. Daftar pemain yang harus absen sangat panjang, mencakup sembilan pemain tim utama. Nama-nama pilar seperti James Maddison, Cristian Romero, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Destiny Udogie, Ben Davies, Radu Dragusin, Dominic Solanke, dan Kota Takai, semuanya tidak bisa dimainkan.

Akibat badai cedera tersebut, pelatih Thomas Frank terpaksa akan menurunkan banyak pemain pelapis dan pemain muda. Antonin Kinsky diperkirakan akan mengawal gawang, sementara pemain seperti Mathys Tel, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, dan Archie Gray akan mengisi susunan inti. Pemain berusia 16 tahun, Junai Byfield, juga berpeluang mendapatkan menit bermain dari bangku cadangan.

