Serie A
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoJuventus
Donny Afroni

Jadwal Napoli Vs Juventus: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A antara Napoli dan Juventus, serta waktu kick-off dan kabar kedua tim...

Pertarungan antara Napoli dan Juventus bisa dibilang akan memberikan pengaruh terhadap perjalanan kedua tim dalam berburu gelar juara Serie A musim ini. Setidaknya itu yang dikatakan Luciano Spalletti.

Napoli saat ini menduduki peringkat tiga klasemen sementara dengan 28 poin. Mereka unggul lima angka dari Juventus yang berada di posisi ketujuh.

“Ini pertandingan yang akan menentukan masa depan kami. Ini ujian, dan kami harus siap. Ujian datang dengan kepastian, dan kami menantikannya. Kemenangan adalah hal yang wajar bagi Juve,” ucap Spalletti.

Tak heran bila Spalletti menganggap duel nanti sebagai ujian, mengingat Napoli hanya sekali meraih hasil imbang, dan sisanya berupa kemenangan setiap kali melakoni laga kandang Serie A musim ini.

Sementara Juventus memiliki catatan tandang yang tidak menggembirakan. Dari enam laga tandang, Bianconeri menorehkan masing-masing dua kemenangan, imbang, dan kekalahan. Sebuah catatan yang harus diperbaiki jika ingin meraih scudetto.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Napoli dan Juventus, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Napoli Vs Juventus

Stasiun TVANTV
Live StreamingVidio

Pertandingan pekan ke-14 Serie A antara Napoli dan Juventus akan disiarkan di stasiun televisi nasional ANTV, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Senin (8/12) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Napoli Vs Juventus

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Sepak mula pertandingan Napoli dan Juventus di laga pekan ke-14 Serie A dilangsungkan, Senin (8/12) pukul 02:45 WIB, dan akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain SSC Napoli vs Juventus

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestJUV
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
22
G. Di Lorenzo
70
N. Lang
8
S. McTominay
7
David Neres
17
M. Olivera
20
E. Elmas
19
R. Hoejlund
16
M. Di Gregorio
8
T. Koopmeiners
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
7
C. Conceicao
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
27
A. Cambiaso
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
30
J. David

3-4-2-1

JUVAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Spalletti

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Napoli

Sejumlah pemain yang diistirahatkan pada laga Coppa Italia di pertengahan pekan akan kembali menghiasi starting eleven, seperti Sergej Milinkovic-Savic dan Scott McTominay. Sementara Stanislav Lobotka menambah daftar pemain yang masuk ke ruang perawatan bergabung dengan Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Alex Meret, Romelu Lukaku, dan Miguel Gutierrez.

Kabar Tim Juventus

Dusan Vlahovic menambah daftar pemain Juventus yang harus absen akibat cedera setelah sebelumnya Gleison Bremer, Daniele Rugani, dan Federico Gatti. Lois Openda atau Jonathan David akan menjadi opsi untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Vlahovic. Michele Di Gregorio kembali berdiri di bawah mistar dengan Kenan Yildiz menjadi kreator permainan Bianconeri.

Performa Terkini

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

JUV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

NAP

Last 5 matches

JUV

3

Menang

1

Seri

1

Menang

5

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

