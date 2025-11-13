Jadwal Moldova Vs Italia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Italia akan bertandang ke markas tim juru kunci Grup I, Moldova, dengan misi yang nyaris mustahil untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Azzurri sebenarnya sudah mengamankan posisi dua besar (babak playoff), namun secara matematis mereka masih bisa menjadi juara grup, walaupun membutuhkan keajaiban besar pada laga pamungkas grup.

Saat ini, Italia tertinggal tiga poin dari pemimpin klasemen, Norwegia. Namun, Azzurri kalah telak 3-0 pada pertemuan sebelumnya dan memiliki selisih gol yang terpaut 16 gol dari rivalnya tersebut. Untuk lolos otomatis, Italia wajib menang atas Moldova, dan berharap Norwegia secara mengejutkan kalah di kandang dari Estonia, serta harus mengejar defisit gol yang sangat besar. Di sisi lain, Moldova — yang berada di peringkat 156 dunia — baru saja meraih poin pertama mereka bulan lalu saat menahan imbang Estonia 1-1.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Moldova vs Italia, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Moldova vs Italia

Stasiun TV iNews Live Streaming -

Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Moldova dan Italia akan disiarkan secara live di saluran televisi digital terestrial iNews pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB

Jadwal Kick-Off Moldova vs Italia

Duel Moldova vs Italia di matchday ketujuh babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa akan dihelat di Zimbru Stadium, Chisinau pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 18 N. Barella

Kabar Tim Moldova

Tuan rumah Moldova tidak bisa menurunkan salah satu pemain serbabisa mereka, Nichita Motpan. Gelandang tersebut dipastikan absen dalam pertandingan melawan Italia karena masih menderita cedera. Ketiadaan Motpan menjadi kerugian bagi tim yang sedang berusaha bangkit di bawah arahan pelatih baru, Lilian Popescu.

Kabar baiknya, Popescu mendapat tambahan kekuatan signifikan di dua lini. Gelandang kreatif yang bermain di Liga Italia, Artur Ionita, kembali masuk ke skuad setelah absen bulan lalu. Selain itu, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Moldova Ion Nicolaescu juga telah pulih dari cedera dan siap memimpin lini depan.

Kabar Tim Italia

Pelatih Gennaro Gattuso telah mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain, mengingat fokus Italia kini lebih tertuju pada babak playoff musim semi mendatang. Italia dipastikan tampil tanpa gelandang pilar, Nicolo Barella, yang harus menjalani skorsing satu pertandingan. Absennya Barella kemungkinan besar akan diisi oleh gelandang AS Roma Bryan Cristante.

Daftar pemain yang absen bertambah panjang setelah Moise Kean (Fiorentina) terpaksa ditarik dari skuad karena cedera, dan posisinya digantikan oleh Nicolo Cambiaghi (Bologna). Giacomo Raspadori juga diragukan tampil setelah mengalami cedera ringan dalam sesi latihan. Sementara itu, bintang Liverpool Federico Chiesa tidak dipanggil karena masalah kebugaran yang berkelanjutan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga