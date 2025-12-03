Jadwal Manchester United Vs West Ham United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United bertekad melanjutkan tren kemenangan mereka saat menjamu West Ham di Old Trafford. Setan Merah baru saja meraih kemenangan penting setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Crystal Palace 2-1, yang menempatkan mereka di posisi ketujuh klasemen, hanya terpaut tiga poin dari empat besar. Pasukan Ruben Amorim memiliki rekor kandang tengah pekan yang impresif, tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan liga terakhir yang dimainkan pada hari Selasa, Rabu, atau Kamis.

Di sisi lain, West Ham United datang dengan kondisi yang memprihatinkan. The Hammers terdampar di peringkat ke-17 setelah menelan kekalahan 2-0 dari Liverpool di kandang sendiri. Tim asuhan Nuno Espirito Santo ini juga belum pernah menang dalam empat laga tandang terakhirnya. Meski demikian, West Ham memiliki kenangan manis musim lalu dengan melakukan double (dua kemenangan kandang dan tandang) atas Manchester United, termasuk kemenangan 2-0 di Old Trafford. Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi United sekaligus perjuangan West Ham untuk menjauh dari zona degradasi.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester United vs West Ham, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester United vs West Ham United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester United dan West Ham akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester United vs West Ham United

Premier League - Premier League Old Trafford

Duel Manchester United vs West Ham di matchday ke-14 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Old Trafford, Manchester pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Manchester United dipastikan masih tidak diperkuat oleh Harry Maguire yang mengalami cedera hamstring saat melawan Tottenham Hotspur. Masalah cedera United juga cukup serius di lini depan, di mana Benjamin Sesko harus menepi hingga pertengahan Desember akibat cedera lutut yang didapatnya pada pertandingan yang sama dengan Maguire.

Selain kedua pemain tersebut, kondisi penyerang Matheus Cunha juga masih meragukan. Cunha melewatkan pertandingan melawan Everton dan Crystal Palace karena cedera kepala. Meski ada harapan ia bisa kembali untuk laga melawan West Ham, tim medis akan melakukan penilaian akhir sebelum pertandingan untuk menentukan apakah ia cukup bugar untuk diturunkan.

Kabar Tim West Ham United

West Ham mendapat pukulan telak dengan absennya gelandang andalan Lucas Paqueta. Pemain asal Brasil tersebut harus menjalani hukuman larangan bertanding satu laga setelah menerima kartu merah (dua kartu kuning) pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, Oliver Scarles juga dipastikan absen panjang hingga akhir Desember setelah menjalani operasi akibat patah tulang selangka.

Kondisi beberapa pemain lain juga masih dalam pantauan. Penyerang sayap Crysencio Summerville diragukan tampil karena mengalami cedera ringan (knock) yang membuatnya absen di laga sebelumnya. Kiper veteran Lukasz Fabianski juga memiliki masalah pada punggungnya, sehingga ketersediaannya di bawah mistar gawang masih belum bisa dipastikan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

