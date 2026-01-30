Jadwal Manchester United Vs Fulham: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United akan menjamu Fulham di Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu malam. Pertandingan ini menjadi ujian ketiga bagi caretaker Michael Carrick, yang tengah menjadi sorotan positif setelah berhasil membawa Setan Merah meraih dua kemenangan krusial atas rival berat, Manchester City (2-0) dan Arsenal (3-2). United saat ini sedang dalam tren tak terkalahkan dalam enam laga terakhir, rekor terbaik mereka sejak awal 2022. Kemenangan di laga ini akan membuat Carrick menyamai rekor kemenangan beruntun terpanjang yang dicatatkan pelatih sebelumnya, Ruben Amorim.

Namun, Fulham datang dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang mengejutkan. The Cottagers berhasil mengumpulkan 17 poin dari delapan pertandingan terakhir, yang merupakan pencapaian terbaik mereka dalam periode tersebut sepanjang sejarah klub di Liga Primer. Selain itu, Fulham juga semakin berbahaya dalam situasi bola mati (set pieces), mencetak tujuh gol dari skema tersebut sejak Desember. Meski United mendominasi rekor pertemuan (hanya kalah sekali dalam 20 laga terakhir), Fulham bertekad untuk tidak kalah dalam dua pertemuan liga musim ini untuk pertama kalinya sejak 2004.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester United vs Fulham, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester United dan Fulham akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 21:00 WIB.

Duel Manchester United vs Fulham di matchday ke-24 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Old Trafford, Manchester pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 21:00 WIB.

Kabar buruk menghampiri Manchester United setelah pemain muda yang sedang tampil gemilang, Patrick Dorgu, dipastikan absen panjang. Dorgu, yang mencatatkan statistik impresif dalam bertahan dan menyerang sejak akhir Desember, menderita cedera hamstring dan diperkirakan baru bisa kembali pada pertengahan April 2026. Kehilangan ini tentu menjadi pukulan bagi Carrick yang sedang membangun momentum tim.

Selain Dorgu, United juga masih harus bermain tanpa Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt. Zirkzee mengalami cedera otot (strain), sementara De Ligt masih berkutat dengan masalah punggung. Keduanya diprediksi baru akan pulih pada awal Februari. Namun, kehadiran kembali Bryan Mbeumo diharapkan dapat memberikan dampak positif, mengingat persentase kemenangan United meningkat drastis saat ia bermain sebagai starter.

Di kubu tim tamu, Fulham juga menghadapi kendala cedera pada pemain kuncinya. Gelandang Sasa Lukic harus menepi hingga akhir Februari akibat cedera hamstring. Nasib serupa dialami penyerang Rodrigo Muniz yang juga menderita masalah serupa, meski ia diperkirakan bisa pulih lebih cepat pada awal Februari.

Selain itu, kondisi bek kanan Kenny Tete masih diragukan setelah mengalami cedera ringan (knock). Di tengah absennya beberapa pilar, Fulham akan sangat bergantung pada ketajaman Harry Wilson. Pemain asal Wales ini sedang dalam performa puncak, terlibat dalam 10 gol (6 gol, 4 assist) dari 11 penampilan terakhirnya di liga.

