Jadwal Manchester United Vs AFC Bournemouth: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United akan kembali menutup rangkaian pekan pertandingan Liga Primer pada awal pekan dengan menjamu Bournemouth di Old Trafford. Setan Merah sedang dalam performa menanjak setelah melibas Wolverhampton Wanderers 4-1 pekan lalu, hasil yang membawa pasukan Ruben Amorim menembus enam besar klasemen. Meski United hanya kalah sekali dalam sembilan laga terakhir, mereka masih mencari konsistensi di kandang sendiri setelah gagal menang dalam dua laga kandang terakhir dan hampir selalu kebobolan di setiap pertandingan musim ini.

Di sisi lain, Bournemouth datang dengan kondisi yang memprihatinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir, yang membuat mereka terperosok ke papan bawah klasemen. Masalah utama The Cherries adalah tumpulnya lini depan, di mana bintang mereka, Antoine Semenyo, telah puasa gol maupun asis dalam tujuh laga. Namun, Bournemouth memiliki rekor tandang yang mengejutkan di Old Trafford; mereka sukses mengalahkan Man United dengan skor telak 3-0 dalam dua musim terakhir secara berturut-turut.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester United vs Bournemouth, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Manchester United menghadapi masalah serius di lini pertahanan dengan absennya Matthijs de Ligt (cedera punggung) dan Harry Maguire (cedera hamstring). Absennya dua bek senior ini kemungkinan besar akan kembali memberikan kesempatan bagi bek muda berusia 19 tahun, Ayden Heaven, untuk menjadi starter lagi, terutama jika Lisandro Martinez dinilai belum cukup bugar untuk tampil sejak menit awal.

Di sektor lain, ada ketidakpastian mengenai pemain yang akan berangkat ke Piala Afrika (AFCON). Meski tanggal 15 Desember adalah batas waktu pelepasan, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Noussair Mazraoui belum dicoret dari skuad dan mungkin masih bisa bermain. Kondisi penyerang Benjamin Sesko juga masih dipantau setelah sempat mengalami keracunan makanan pasca-cedera lutut, namun peluangnya untuk tampil belum tertutup.

Kabar Tim AFC Bournemouth

Bournemouth dipastikan kehilangan bek Veljko Milosavljevic selama dua hingga tiga bulan akibat cedera ligamen lutut yang serius. Ia bergabung dengan daftar cedera yang sudah diisi oleh Ryan Christie (lutut) dan Ben-Gannon Doak (hamstring). Selain itu, gelandang Lewis Cook juga harus absen karena menjalani hukuman larangan bertanding yang ketiga dan terakhirnya.

Namun, pelatih Andoni Iraola mendapat sedikit angin segar dengan kembalinya Tyler Adams di lini tengah setelah menyelesaikan sanksi akumulasi kartu kuning. Di lini belakang, Marcos Senesi yang sempat ditarik keluar saat melawan Chelsea diperkirakan hanya mengalami kram dan diharapkan cukup bugar untuk tampil mengawal pertahanan di Old Trafford.

