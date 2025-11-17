Jadwal Mali U-22 Vs Indonesia U-22: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertandingan uji coba internasional kedua antara Mali U-22 dan Indonesia U-22 di Stadion Pakansari, Cibinong, pada Selasa (18/11/2025) malam WIB, akan menjadi lebih dari sekadar laga persahabatan. Pertandingan ini adalah panggung untuk mengukur respons taktis, ketahanan mental, dan karakter skuad Garuda Muda. Laga ini digelar hanya tiga hari berselang setelah pertemuan pertama di stadion yang sama, di mana Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 3-0.

Rangkaian uji coba melawan Mali merupakan fase final dari pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Indra Sjafri. Tim dipersiapkan secara intensif untuk berlaga di SEA Games 2025 Thailand yang akan dimulai pada Desember. Tim mengemban misi berat, yakni mempertahankan medali emas yang berhasil diraih secara heroik pada edisi 2023 di Kamboja. Kapten tim, Ivar Jenner, telah menegaskan ambisi ini dengan jelas, "Kami harus berangkat ke SEA Games untuk meraih medali emas".

Kekalahan 3-0 di laga pertama secara drastis mengubah narasi pertandingan kedua. Laga ini bukan lagi sekadar panggung untuk eksperimen, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah ujian respons. Publik menanti apakah tim mampu menyerap evaluasi tajam dari pelatih dan memperbaikinya dalam waktu singkat. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi mentalitas juara yang ingin dibawa ke Thailand.

Jadwal Kick-Off Mali U-22 vs Indonesia U-22



Tanggal: 18 November 2025 Kick-off: 20:00 WIB Venue: Stadion Pakansari, Cibinong

Pertandingan uji coba Mali U-22 vs Indonesia U-22 akan dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, pada Selasa, 18 November 2025 pukul 20:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Mali U-22

Menjelang pertemuan kedua, skuad Mali U-22 dipastikan dapat tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih Fousseni Diawara diketahui membawa 20 pemain ke Indonesia. Skuad ini didominasi oleh para pemain muda yang berkarier di kompetisi Eropa , termasuk pencetak gol di laga pertama Wilson Samake (akademi Rennes) dan Issa Traore (Bayer Leverkusen). Dengan kedalaman skuad yang mumpuni dan momentum positif, Mali diperkirakan akan tetap menurunkan tim terkuatnya.

Kabar Indonesia U-22

Sebaliknya, kondisi skuad Garuda Muda justru menghadapi tantangan berat jelang laga kedua, terutama di sektor vital lini tengah. Dua gelandang kreatif, Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan, dipastikan akan kembali absen setelah melewatkan laga pertama. Pelatih Indra Sjafri mengonfirmasi bahwa Arkhan Fikri masih membutuhkan waktu pemulihan sekitar "satu minggu lagi" akibat cedera hamstring yang dideritanya saat membela klub. Sementara itu, kondisi Rayhan Hannan secara medis sebenarnya sudah dinyatakan membaik atau "clear", namun tim pelatih memutuskan "tidak mau mengambil risiko". Keputusan ini mengindikasikan ia akan kembali diistirahatkan untuk memastikan kesiapan 100 persen.

