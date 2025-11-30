Jadwal Madura United Vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan bertandang ke markas Madura United dengan misi bangkit setelah rekor tujuh kemenangan beruntun mereka terhenti akibat kekalahan dari Lion City Sailors di kancah Asia. Maung Bandung memiliki modal sejarah yang kuat, unggul head-to-head dengan tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan Laskar Sape Kerrab, termasuk kemenangan telak di final musim lalu. Namun, kelelahan fisik menjadi tantangan utama bagi pasukan Bojan Hodak yang baru saja menempuh perjalanan jauh dari Singapura dan dihadapkan pada jadwal padat.

Di sisi lain, Madura United menatap laga ini dengan optimisme tinggi di bawah pelatih anyar, Carlos Parreira. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sape Kerrab memiliki keuntungan waktu pemulihan yang lebih panjang dibandingkan tim tamu. Motivasi tuan rumah semakin berlipat setelah meraih kemenangan kandang perdana di laga sebelumnya, ditambah instruksi tegas dari presiden klub agar tim mengamankan tiga poin demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Madura United vs Persib Bandung, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Madura United vs Persib Bandung

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan Super League antara Madura United dan Persib Bandung akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial Indosiar pada Minggu, 30 November 2025 pukul 19:00 WIB

Jadwal Kick-Off Madura United vs Persib Bandung

Duel Madura United vs Persib Bandung di pekan ke-14 Super League 2025/26 akan digelar di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan pada Minggu, 30 November 2025 pukul 19:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Madura United

Madura United diuntungkan dengan kondisi skuad yang lebih bugar dan siap tempur. Pelatih Carlos Parreira dapat menurunkan kekuatan terbaiknya untuk meladeni permainan sang juara bertahan. Penyerang andalan mereka, Lulinha, dipastikan siap tampil dan menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Persib. Tim pelatih bertekad memanfaatkan kondisi fisik lawan yang kurang maksimal untuk mendominasi permainan.

Tidak ada laporan mengenai pemain kunci yang mengalami cedera serius atau terkena hukuman akumulasi kartu di kubu tuan rumah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi Parreira untuk meracik strategi terbaik. Dengan semangat baru dan dukungan penuh suporter, para pemain Madura United berjanji akan tampil habis-habisan untuk membuktikan kualitas mereka melawan tim papan atas.

Kabar Tim Persib Bandung

Persib Bandung datang ke Pamekasan dengan skuad yang tergerus. Tiga pemain muda andalan dipastikan absen, yakni Beckham Putra yang terkena hukuman kartu merah saat melawan Dewa United, serta Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang harus bergabung dengan timnas Indonesia U-23 untuk persiapan SEA Games. Absennya ketiga pemain ini memaksa Bojan Hodak melakukan penyesuaian strategi. Meski kehilangan beberapa pilar muda, Persib masih diperkuat deretan pemain bintang berlabel timnas seperti Marc Klok, Thom Haye, dan Eliano Reijnders.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga