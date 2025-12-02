Jadwal Liverpool Vs Sunderland: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool berambisi menjaga asa menembus zona Liga Champions saat menjamu Sunderland di Anfield. Kemenangan 2-0 atas West Ham United akhir pekan lalu sedikit meredakan tekanan pada manajer Arne Slot, namun posisi The Reds masih tertahan di peringkat kedelapan dengan 21 poin. Di sisi lain, Sunderland datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang dramatis 3-2 atas Bournemouth. Hasil tersebut menempatkan The Black Cats di posisi keenam klasemen dengan 22 poin, unggul satu angka di atas tuan rumah.

Sejarah pertemuan kedua tim di Anfield sangat tidak berpihak pada tim tamu. Sunderland tercatat tidak pernah menang dalam 18 lawatan terakhir mereka ke markas Liverpool di ajang liga, dengan kemenangan terakhir terjadi pada Oktober 1983. Liverpool juga tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Sunderland. Selain itu, Mohamed Salah memiliki rekor impresif dengan mencetak delapan gol dalam tujuh laga terakhir melawan tim promosi, meski Sunderland adalah salah satu dari sedikit klub yang belum pernah ia bobol sepanjang kariernya di Liga Primer.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Liverpool vs Sunderland, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Sunderland

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Liverpool dan Sunderland akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 03:15 WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Sunderland

Duel Liverpool vs Sunderland di matchday ke-14 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Anfield, Liverpool pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 03:15 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Liverpool masih harus berjuang tanpa beberapa pemain bertahan dan sayap andalan mereka. Bek muda Conor Bradley dipastikan absen hingga akhir Desember karena cedera otot, sementara Jeremie Frimpong juga harus menepi selama beberapa minggu akibat masalah hamstring yang dideritanya saat melawan Eintracht Frankfurt. Kehilangan terbesar di lini belakang adalah Giovanni Leoni yang menderita cedera ACL serius dan harus absen hingga tahun depan.

Di lini tengah dan depan, opsi Arne Slot juga sedikit terbatas dengan absennya Jayden Danns dan Stefan Bajcetic yang sama-sama mengalami cedera hamstring. Meski Bajcetic dilaporkan sudah mulai menjalani latihan ringan, ia belum siap untuk kembali ke tim utama setelah melewatkan seluruh pramusim. Tidak ada pemain Liverpool yang dilaporkan terkena hukuman larangan bertanding untuk laga ini.

Kabar Tim Sunderland

Sunderland datang ke Anfield tanpa kekuatan penuh, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah. Gelandang Habib Diarra dipastikan absen hingga pertengahan Desember setelah menjalani operasi akibat cedera pangkal paha. Selain itu, bek Ajibola Alese juga masih belum tersedia karena cedera bahu yang membuatnya absen sejak awal musim.

Kondisi bek sayap Dennis Cirkin juga belum memungkinkan untuk tampil di tim utama. Meski sudah pulih dari cedera pergelangan tangan dan sempat bermain dua kali untuk tim U-21 selama jeda internasional, ia dinilai masih kurang bugar untuk pertandingan intensitas tinggi di Liga Primer. Kabar baiknya, manajer Regis Le Bris tidak memiliki pemain yang terkena sanksi larangan bertanding.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

