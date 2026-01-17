Jadwal Liverpool Vs Burnley: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool menghadapi Burnley dengan ambisi mamtenkan posisi empat besar.

Juara bertahan Premier League ini menghadapi periode sulit dalam usaha mereka menjaga gelar juara: ditinggal jauh Arsenal setelah menjalani awal musim yang terbilang memble.

Kendati demikian, pasukan Arne Slot perlahan 'sembuh' dan melaju cukup kencang untuk bersaing di spot Liga Champions.

Sejak akhir November, Liverpool tak terkalahkan. Uniknya, mereka banyak membuang poin justru di kala berhadapan dengan tim-tim yang berada di posisi yang terhitung sama dengan Burnley: mereka yang berada di peringkat bawah.

Skuad binaan Scott Parker ini mendapati diri mereka berada di lembah degradasi, delapan poin dari zona aman.

Terakhir kali aksi The Clarets berakhir seri saat berhadapan dengan Manchester United dan sekarang mereka berharap keberuntungan yang lebih besar saat meladeni The Reds..

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Burnley

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan lanjutan Preimer League antara Liverpool dan Burnley akan ditayangkan melalui platform Vidio pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 22.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Burnley

Pertandingan lanjutan Preimer League antara Liverpool dan Burnley akan diselenggaran di Anfield pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 22.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Sepanjang pekan lalu, dua cedera menimpa Liverpool, di mana Conor Bradley (lutut) dan Rio Ngumoha (betis) dipastikan absen. Ini menambah daftar cedera tim setelah sebelumnya ada Alexander Isak, Wataru Endo dan Giovanni Leoni.

Adapun Mohamed Salah absen karena masih dalam tugas internasional untuk Mesir di Piala Afrika.

Kabar Tim Burnley

Bagi Burnley, Josh Cullen harus menepi karena cedera ACL. Sementara Connor Roberts, Zeki Amdouni dan Jordan Beyer masih tercatat di daftar cedera panjang.

Tapi Axel Tuanzebe sudah kembali dari berjibaku di Piala Afrika. Demikian pula Zian Flemming dan Joe Worrall juga sudah kembali ke skuad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga