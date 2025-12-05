Jadwal Leeds United Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds United pada laga pekan ke-15 Liga Primer dengan misi berat untuk kembali ke jalur kemenangan. The Reds, yang telah menggelontorkan dana besar sekitar £450 juta di musim panas, tampil mengecewakan dan kini tertahan di peringkat kedelapan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Sunderland. Pasukan Arne Slot sedang dalam performa yang mengkhawatirkan, tercatat telah menelan sembilan kekalahan dan hanya meraih empat kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Sebaliknya, tuan rumah Leeds United sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Chelsea pada laga tengah pekan. Kemenangan tersebut sangat krusial karena menempatkan mereka di peringkat ke-17, unggul tiga poin dari zona degradasi. Meski tidak diunggulkan, anak asuh Daniel Farke memiliki momentum positif dan merasa mampu memberikan kejutan, terutama setelah penampilan solid mereka saat melawan Manchester City pekan lalu. Leeds akan berusaha memanfaatkan performa buruk Liverpool untuk mengamankan poin penuh di kandang.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Leeds United vs Liverpool, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Leeds United vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Leeds United dan Liverpool akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Leeds United vs Liverpool

Premier League - Premier League Elland Road

Duel Leeds United vs Liverpool di matchday ke-15 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Elland Road, Leeds pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Leeds United

Leeds United mendapat pukulan telak dengan cederanya Jack Harrison. Pemain sayap andalan ini mengalami cedera hamstring pada awal pekan dan dipastikan absen setidaknya selama delapan minggu hingga Februari 2026. Selain itu, gelandang Sean Longstaff juga harus menepi hingga akhir Desember setelah didiagnosis mengalami cedera betis.

Kekhawatiran di lini belakang juga muncul dengan kondisi Sebastiaan Bornauw yang meragukan. Sang bek dilaporkan melewatkan sesi latihan akibat cedera ringan (knock), dan keputusan mengenai ketersediaannya akan dibuat menjelang pertandingan. Kabar baiknya, tidak ada pemain Leeds yang harus absen karena hukuman larangan bertanding, sehingga Daniel Farke masih memiliki opsi untuk merotasi skuadnya.

Kabar Tim Liverpool

Liverpool masih dilanda krisis cedera yang cukup parah, terutama di sektor pertahanan. Bek sayap Jeremie Frimpong dipastikan absen karena cedera hamstring, sementara bek muda Conor Bradley juga harus menepi hingga pertengahan Desember akibat masalah otot. Kehilangan jangka panjang terbesar adalah Giovanni Leoni yang menderita cedera ligamen lutut (ACL) dan diprediksi baru bisa kembali tahun depan.

Di sektor lain, dua pemain muda Stefan Bajcetic dan Jayden Danns juga masih belum tersedia karena masalah hamstring. Meski Bajcetic sudah mulai berlatih ringan, ia belum cukup bugar untuk pertandingan kompetitif. Dengan tidak adanya pemain yang terkena skorsing, Arne Slot harus memaksimalkan skuad yang tersisa untuk memutus tren negatif timnya.

