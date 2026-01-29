Jadwal Leeds United vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Primer ketika menghadapi Leeds United di Elland Road, Minggu (31/1) malam WIB.

Setelah gagal menang di tiga pertandingan berturut-turut di Liga Primer, Meriam London jelas mengincar tiga poin demi menjaga asa mereka untuk menjadi juara untuk pertama kalinya sejak 2003/04 silam.

Pasukan Mikel Arteta kini bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 50 poin dari 23 pertandingan, unggul empat poin dari Manchester City dan Aston Villa yang berada di belakang mereka.

Meski pun mereka sempurna di Liga Champions dengan delapan kemenangan dari delapan laga, performa mereka di Liga Primer belakangan ini terus mendapat sorotan, terutama setelah kekalahan mengejutkan 3-2 dari Manchester United.

Di sisi lain, Leeds United masih berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Dari 23 laga sejauh ini, mereka baru mengumpulkan 26 poin, hanya unggul enam poin dari West Ham yang berada di zona merah.

Setelah menunjukkan performa menjanjikan ketika menahan imbang Liverpool dan Manchester United di awal tahun, mereka kemudian kalah tipis 4-3 dari Newcastle United. Namun, The Whites berhasil bangkit dan meraih dua kemenangan; 3-1 atas Derby County di Piala FA dan 1-0 atas Fulham di Liga Primer.

Tetapi, mereka gagal mempertahankan performa tersebut, dengan Leeds United kembali bermain imbang ketika bertandang ke markas Everton awal pekan ini.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Leeds United

Leeds United menyambut kembalinya Gabriel Gudmundsson dan Daniel James yang telah pulih dari cedera. Tetapi, Jaka Bijol tetap absen setelah mengalami cedera paha.

Kabar Tim Arsenal

William Saliba dan Jurrien Timber masih diragukan tampil karena cedera ringan, yang membuat mereka absen di laga melawan Kairat Almaty. Max Dowman yang berusia 16 tahun kemungkinan besar juga absen karena cedera pergelangan kaki. Sementara itu, Declan Rice dan Mikel Merino kembali tersedia setelah menjalani skorsing.

