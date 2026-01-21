Jadwal Juventus Vs Benfica: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Juventus akan menjamu Benfica di Allianz Stadium dengan misi mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut di Liga Champions, sebuah pencapaian yang belum mereka raih sejak musim 2021/22. Namun, pasukan Luciano Spalletti datang dengan kondisi mental yang sedikit terguncang setelah menelan kekalahan mengejutkan dari Cagliari di Serie A, yang sekaligus memupus harapan mereka dalam perburuan Scudetto. Saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen fase liga, Si Nyonya Tua wajib menang untuk menjaga peluang lolos otomatis ke babak 16 besar, meski mereka dibayangi rekor buruk karena selalu kalah dalam tiga pertemuan terakhir melawan Benfica.

Di sisi lain, Benfica asuhan Jose Mourinho datang dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki posisi mereka yang saat ini terdampar di peringkat ke-25, di luar zona playoff. Klub asal Portugal ini memiliki rekor impresif saat menghadapi wakil Italia, termasuk kemenangan atas Napoli di musim ini. Sejarah pertemuan juga memihak Benfica, yang telah memenangkan tujuh dari sembilan duel melawan Juventus. Meski performa domestik mereka di awal 2026 agak tidak konsisten, The Eagles bertekad meraih kemenangan tandang keempat berturut-turut di Turin demi mengamankan tempat di babak selanjutnya.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Juventus vs Benfica, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Juventus vs Benfica

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Juventus dan Benfica akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Juventus vs Benfica

Champions League - Champions League Allianz Stadium

Duel Juventus vs Benfica di matchday ketujuh Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Allianz Stadium, Turin pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Juventus

Juventus tidak mengalami kendala cedera baru menjelang laga ini, namun mereka masih harus tampil tanpa dua pemain kunci. Penyerang andalan Dusan Vlahovic masih absen karena cedera paha, sementara bek Daniele Rugani harus menepi akibat masalah pada betisnya. Tanpa Vlahovic, lini serang Bianconeri akan kembali bertumpu pada Jonathan David dan Weston McKennie, yang diharapkan mampu menuntaskan peluang dengan dukungan dari Kenan Yildiz yang sedang dalam performa apik.

Dari sisi kedisiplinan, Juventus harus bermain ekstra hati-hati. Meski tidak ada pemain yang terkena skorsing untuk pertandingan ini, dua pemain pilar mereka, Andrea Cambiaso dan Juan Cabal, berada di ambang hukuman. Jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning saat melawan Benfica, mereka dipastikan absen pada laga terakhir fase liga melawan Monaco pekan depan.

Kabar Tim Benfica

Benfica bertandang ke Italia dengan daftar cedera yang cukup signifikan. Dodi Lukebakio (pergelangan kaki), Alexander Bah (lutut), dan Richard Rios (bahu) dipastikan absen dan masih menjalani perawatan. Kehilangan Lukebakio menjadi pukulan tersendiri bagi Jose Mourinho dalam menyusun strategi serangan sayap.

Selain masalah cedera, Benfica juga menghadapi ancaman akumulasi kartu. Kapten tim Nicolas Otamendi dan Dodi Lukebakio (meski sedang cedera) berisiko terkena larangan bermain di laga berikutnya jika mendapat kartu kuning. Di lini depan, Mourinho akan mengandalkan Vangelis Pavlidis. Penyerang subur yang telah mencetak 17 gol di liga domestik ini diharapkan dapat memperbaiki catatan golnya di Eropa yang baru menyentuh angka satu musim ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga