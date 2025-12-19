Jadwal Juventus Vs AS Roma: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Matchday ke-16 Serie A bakal menyajikan pertarungan sengit dua tim papan atas klasemen sementa ketika Juventus menerima kehadiran AS Roma di Turin akhir pekan ini.

Juventus secara bertahap keluar dari krisis setelah mengamankan dua kemenangan dari tiga pertandingan terakhir di Serie A, sehingga kini berada di peringkat lima klasemen sementara dengan 26 poin.

Pertandingan melawan Roma sangat penting bagi Juventus agar tidak tercecer di klasemen. Saat ini Si Nyonya Tua tertinggal empat poin dari Roma yang berada satu setrip di atas.

Kendati demikian, Juventus patut mewaspadai Roma, mengingat Giallorossi sedang bangkit lewat kemenangan atas Como setelah di dua laga sebelumnya menelan kekalahan. Hanya saja, Roma perlu membenahi penyelesaian akhir, karena cuma bisa mencetak satu gol dari tiga pertandingan terakhir Serie A.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Juventus dan Roma, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Juventus Vs Roma

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-16 Serie A antara Juventus dan Roma tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (21/12) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Juventus Vs Roma

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Sepak mula Juventus kontra Roma di pertandingan pekan ke-16 Serie A dilangsungkan, Minggu (21/12) pukul 02:45 WIB, dan akan digelar di Stadion Allianz.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Juventus

Juventus bisa sedikit bernafas lega setelah kondisi Daniele Rugani dan Gleison Bremer membaik yang sedikit banyak bisa mengatasi krisis di lini pertahanan di tengah absennya Federico Gatti karena cedera. Bremer berpeluang tampil sebagai starter, mengingat penggantinya, Teun Koopmeiners, terkena larangan bermain akibat sanksi kartu. Kenan Yildiz menjadi penyuplai bagi barisan depan yang ditempati Lois Openda atau Jonathan David, meenyusul cederanya Dusan Vlahovic.

Kabar Tim Roma

Gian Piero Gasperini menyambut kembalinya Artem Dovbyk setelah pulih dari cedera. Tetapi dia kehilangan Neil El Aynaoui dan bek kunci Evan Ndicka yang tampil di Piala Afrika. Sementara Matias Soule berharap Evan Ferguson dan Paulo Dybala dapat memaksimalkan umpannya dengan baik, mengingat ketajaman Roma mengalami penurunan. Dybala hanya mencetak satu gol dari sepuluh penampilannya d Serie A musim ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga