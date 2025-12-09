Jadwal Inter Milan Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan melawat ke Giuseppe Meazza untuk menghadapi Inter Milan di tengah badai krisis internal dan performa yang merosot. The Reds saat ini tercecer di peringkat ke-13 klasemen fase liga dan baru saja menuai hasil imbang mengecewakan 3-3 melawan Leeds United di Liga Primer. Situasi semakin memanas setelah Mohamed Salah secara terbuka menyatakan hubungannya dengan manajer Arne Slot sudah tidak harmonis. Liverpool harus segera membenahi mentalitas mereka jika ingin mencuri poin, meski mereka memiliki catatan sejarah yang cukup baik dengan memenangkan dua lawatan terakhir ke markas Inter.

Di sisi lain, tuan rumah Inter berada dalam posisi yang lebih nyaman di peringkat keempat klasemen. Meski rekor sempurna mereka di Eropa baru saja terhenti oleh Atletico Madrid, Nerazzurri merespons dengan sangat baik di kompetisi domestik, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Como. Inter mengubah Giuseppe Meazza menjadi benteng yang angker, dengan memenangkan 10 dari 11 laga kandang terakhir di Liga Champions. Dengan kondisi Liverpool yang sedang rapuh, pasukan Cristian Chivu sangat diunggulkan untuk mengamankan kemenangan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Inter Milan vs Liverpool, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Inter vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Inter Milan dan Liverpool akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 1 pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Inter vs Liverpool

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Duel Inter Milan vs Liverpool di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Giuseppe Meazza, Milan pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Inter

Inter Milan berpeluang mendapatkan kembali tenaga bek sayap Denzel Dumfries yang berangsur pulih dari masalah pergelangan kaki, meski kemungkinan ia akan memulai laga dari bangku cadangan. Namun, bek senior Matteo Darmian masih harus menepi karena cedera betis yang belum pulih sepenuhnya.

Selain Darmian, Inter juga dipastikan tampil tanpa bek tengah pelapis Tomas Palacios yang menderita cedera hamstring dan kiper cadangan Raffaele Di Gennaro. Di lini serang, kapten Lautaro Martinez yang selalu mencetak gol dalam lima laga kandang terakhir Liga Champions diprediksi akan berduet dengan Marcus Thuram. Tidak ada pemain Inter yang dilaporkan terkena hukuman larangan bertanding.

Kabar Tim Liverpool

Liverpool dipastikan tidak diperkuat oleh bek sayap Jeremie Frimpong (cedera hamstring) dan Giovanni Leoni (cedera ACL) yang harus absen panjang. Namun, bek muda Conor Bradley sudah pulih dari cedera otot dan bisa dimainkan. Manajer Arne Slot mungkin akan merombak lini pertahanan dengan memainkan Joe Gomez untuk menggantikan Ibrahima Konate yang performanya sedang menurun drastis.

Isu terbesar di kubu Liverpool adalah status Mohamed Salah. Setelah komentar eksplosifnya mengenai pelatih dan manajemen klub pasca-pertandingan melawan Leeds, bintang asal Mesir tersebut diprediksi kuat akan dicadangkan. Keputusan ini tentu menjadi pertaruhan besar bagi Slot di tengah upaya tim mencari kemenangan krusial di Eropa.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

