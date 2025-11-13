Jadwal Inggris Vs Serbia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Inggris akan melakoni laga kualifikasi kandang terakhir mereka di Stadion Wembley dengan menjamu Serbia. Laga ini tidak lagi menentukan bagi The Three Lions, yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Thomas Tuchel tampil sempurna di Grup K, menyapu bersih 18 poin dari 18 kemungkinan, mencetak 18 gol, dan luar biasa, belum kebobolan sama sekali dalam enam laga.

Sebaliknya, ini adalah laga hidup-mati bagi Serbia, yang datang dengan pelatih baru, Veljko Paunovic. Ini adalah laga perdana Paunovic setelah Dragan Stojkovic mengundurkan diri bulan lalu. Serbia (peringkat tiga) kini tertinggal satu poin di belakang Albania (peringkat dua) dalam perebutan tiket playoff. Jika Serbia kalah dan Albania menang, mimpi mereka ke Piala Dunia akan berakhir. Ini adalah misi berat, mengingat dua bulan lalu mereka baru saja dibantai Inggris 5-0 di kandang sendiri.

Cara Menonton Pertandingan Inggris vs Serbia

Stasiun TV - Live Streaming -

Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Inggris dan Serbia sayangnya tidak disiarkan di Indonesia, selagi laga ini dijadwalkan pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB

Jadwal Kick-Off Inggris vs Serbia

Duel Inggris vs Serbia di matchday ketujuh babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa akan dihelat di Wembley Stadium, London pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Inggris

Skuad Inggris telah mengalami beberapa perubahan akibat cedera. Dua pemain Newcastle United, kiper Nick Pope dan penyerang Anthony Gordon, terpaksa ditarik dari skuad karena cedera. Selain itu, kapten Crystal Palace Marc Guehi juga dilaporkan tidak dalam kondisi bugar meski tetap dipanggil dan kemungkinan besar tidak akan dilibatkan dalam pertandingan ini.

Sebagai pengganti, pelatih Thomas Tuchel memanggil Trevoh Chalobah (Chelsea) dan kiper James Trafford (Manchester City). Tiga pemain muda tanpa caps — Jarell Quansah, Alex Scott, dan Nico O'Reilly — juga masuk dalam skuad. Meski sudah dipastikan lolos, Tuchel diperkirakan akan tetap menurunkan tim yang kuat, dengan Jude Bellingham berpeluang besar tampil sebagai starter.

Kabar Tim Serbia

Serbia mendapat pukulan telak menjelang laga krusial ini. Mereka dipastikan tampil tanpa jimat sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Aleksandar Mitrovic. Penyerang andalan tersebut tidak dimasukkan ke dalam skuad bulan November ini karena menderita cedera yang tidak disebutkan secara spesifik.

Absennya Mitrovic (pemilik 63 gol) menjadi kehilangan besar, sehingga beban di lini depan kini bertumpu pada Dusan Vlahovic dan Luka Jovic. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian taktik baru di bawah Veljko Paunovic. Berbeda dengan pelatih sebelumnya yang memakai formasi tiga bek, Paunovic dikenal lebih menyukai sistem pertahanan empat bek.

