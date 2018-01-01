Jadwal & Informasi Lengkap Piala Dunia Antarklub 2018
SEKILAS TURNAMEN
- Nama resmi turnamen: FIFA Club World Cup UAE 2018 presented by Alibaba Cloud
- Edisi turnamen: Nomor 15
- Tuan rumah: Uni Emirat Arab (UEA)
- Tanggal: 12–22 Desember 2018
- Stadion dan kota penyelenggara:
- Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | Kapasitas: 43.000
- Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | Kapasitas: 22.717
PESERTA
|KLUB
|KUALIFIKASI
|Al-Ain (Uni Emirat Arab)
|Tuan rumah / Juara Liga UEA 2017/18
|Team Wellington (Selandia Baru)
|Juara Liga Champions OFC 2018
|Chivas Guadalajara (Meksiko)
|Juara Liga Champions CONCACAF 2018
|ES Tunis (Tunisia)
|Juara Liga Champions CAF 2018
|Kashima Antlers (Jepang)
|Juara Liga Champions AFC 2018
|Real Madrid (Spanyol)
|Juara Liga Champions UEFA 2018/19
|River Plate (Argentina)
|Juara Copa Libertadores 2018
BAGAN TURNAMEN
|PLAY-OFF
|SEMI-FINAL
|
Al-Ain vs
|River Plate
vs
ES Tunis/Al-Ain (M)
|FINAL
|Semi-final 1 (M)
vs
Semi-final 2 (M)
|Kashima/Chivas
vs
Real Madrid
|PEREMPAT-FINAL
|ES Tunis
vs
Al Ain
|Kashima Antlers
vs
Chivas Guadalajara
|PEREBUTAN
TEMPAT KELIMA
|PEREBUTAN
TEMPAT KETIGA
|Perempat-final 1 (K)
vs
Perempat-final 2 (K)
|Semi-final 1 (K)
vs
Semi-final 2 (K)
Keterangan: K= kalah; M= menang
JADWAL
PLAY-OFF
Rabu, 12 Desember 2018
Al-Ain* 3-3 Team Wellington (Al Ain menang adu penalti 4-3)
22:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
PEREMPAT-FINAL
Sabtu, 15 Desember 2018
Kashima Antlers vs Chivas Guadalajara
20:00 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
ES Tunis vs Al-Ain
23:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
SIMAK JADWAL & HASIL PIALA DUNIA ANTARKLUB 2018 SELENGKAPNYA
PEREBUTAN TEMPAT KELIMA
Selasa, 18 Desember 2018
Perempat-final 1 (K) vs Perempat-final 2 (K)
20:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
SEMI-FINAL
Selasa, 18 Desember 2018
River Plate vs ES Tunis/Pemenang Play-off
23:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
Rabu, 19 Desember 2018
Kashima/Chivas vs Real Madrid
23:30 WIB | Zayed Sports City Stadium
PEREBUTAN TEMPAT KETIGA
Sabtu, 22 Desember 2018
Semi-final 1 (K) vs Semi-final 2 (K)
20:30 WIB | Zayed Sports City Stadium
FINAL
Sabtu, 22 Desember 2018
Semi-final 1 (M) vs Semi-final 2 (M)
23:30 WIB | Zayed Sports City Stadium
PEMENANG SEBELUMNYA
Dalam edisi tahun lalu, Real Madrid sukses mempertahankan trofi Piala Dunia Antarklub usai mengandaskan Gremio dengan skor 1-0.
Jika mampu kembali menjuarai tahun ini, Madrid bakal menjadi tim dengan koleksi trofi Piala Dunia Antarklub terbanyak sepanjang masa.
Simak daftar lengkap juara Piala Dunia Antarklub di sini!