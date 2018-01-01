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Jadwal & Informasi Lengkap Piala Dunia Antarklub 2018

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Semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang Piala Dunia Antarklub 2018.

SEKILAS TURNAMEN

  • Nama resmi turnamen: FIFA Club World Cup UAE 2018 presented by Alibaba Cloud
  • Edisi turnamen: Nomor 15
  • Tuan rumah: Uni Emirat Arab (UEA)
  • Tanggal: 12–22 Desember 2018
  • Stadion dan kota penyelenggara:
    • Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | Kapasitas: 43.000
    • Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | Kapasitas: 22.717

 

PESERTA

 
    KLUB KUALIFIKASI
Al-Ain (Uni Emirat Arab)  Tuan rumah / Juara Liga UEA 2017/18
Team Wellington (Selandia Baru)  Juara Liga Champions OFC 2018
Chivas Guadalajara (Meksiko)  Juara Liga Champions CONCACAF 2018
ES Tunis (Tunisia)  Juara Liga Champions CAF 2018
Kashima Antlers (Jepang)  Juara Liga Champions AFC 2018
Real Madrid (Spanyol)  Juara Liga Champions UEFA 2018/19
River Plate (Argentina)  Juara Copa Libertadores 2018

 

BAGAN TURNAMEN

 
PLAY-OFF   SEMI-FINAL    

Al-Ain vs
Team Wellington
3-3 (a.p. 4-3)

Pilihan Editor

   River Plate
vs
ES Tunis/Al-Ain (M)		    
    FINAL
    Semi-final 1 (M)
vs
Semi-final 2 (M)
   
    Kashima/Chivas
vs
Real Madrid		  
PEREMPAT-FINAL    
ES Tunis
vs
Al Ain		      
     
       
       
Kashima Antlers
vs
Chivas Guadalajara		   PEREBUTAN
TEMPAT KELIMA		   PEREBUTAN
TEMPAT KETIGA
   
  Perempat-final 1 (K)
vs
Perempat-final 2 (K)		   Semi-final 1 (K)
vs
Semi-final 2 (K)
   
     
     

Keterangan: K= kalah; M= menang

 

JADWAL

Al Ain Team Wellington Mundial de Clubes 121218

PLAY-OFF

Rabu, 12 Desember 2018

Al-Ain* 3-3 Team Wellington (Al Ain menang adu penalti 4-3)
22:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
 

PEREMPAT-FINAL

Sabtu, 15 Desember 2018

Kashima Antlers vs Chivas Guadalajara
20:00 WIB | Hazza bin Zayed Stadium

ES Tunis vs Al-Ain
23:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
 

SIMAK JADWAL & HASIL PIALA DUNIA ANTARKLUB 2018 SELENGKAPNYA

PEREBUTAN TEMPAT KELIMA

Selasa, 18 Desember 2018

Perempat-final 1 (K) vs Perempat-final 2 (K)
20:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium
 

SEMI-FINAL

Selasa, 18 Desember 2018

River Plate vs ES Tunis/Pemenang Play-off
23:30 WIB | Hazza bin Zayed Stadium

Rabu, 19 Desember 2018

Kashima/Chivas vs Real Madrid
23:30 WIB | Zayed Sports City Stadium
 

PEREBUTAN TEMPAT KETIGA

Sabtu, 22 Desember 2018

Semi-final 1 (K) vs Semi-final 2 (K)
20:30 WIB | Zayed Sports City Stadium
 

FINAL

Sabtu, 22 Desember 2018

Semi-final 1 (M) vs Semi-final 2 (M)
23:30 WIB | Zayed Sports City Stadium

 

PEMENANG SEBELUMNYA

Real Madrid Klub-WM Club World Cup 16122017

Dalam edisi tahun lalu, Real Madrid sukses mempertahankan trofi Piala Dunia Antarklub usai mengandaskan Gremio dengan skor 1-0.

Jika mampu kembali menjuarai tahun ini, Madrid bakal menjadi tim dengan koleksi trofi Piala Dunia Antarklub terbanyak sepanjang masa.

Simak daftar lengkap juara Piala Dunia Antarklub di sini!

 

 

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