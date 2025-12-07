Timnas Indonesia U-22 akan memulai perjuangan mempertahankan medali emas SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada laga perdana Grup C. Skuad Garuda Muda datang dengan persiapan intensif di Chiang Mai, meski bekal dari laga uji coba kurang memuaskan setelah menelan kekalahan dari India dan Mali. Pelatih Indra Sjafri berharap pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk mematangkan strategi demi meraih kemenangan di laga pembuka ini.

Di sisi lain, Filipina U-22 sudah memiliki modal kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Myanmar 2-0 di pertandingan pertama mereka. Pelatih Filipina, Garrath McPherson, secara terbuka menantang Indonesia dengan menyatakan bahwa kemenangan ditentukan oleh mentalitas dan sikap tim, bukan sekadar bakat pemain. Dengan gaya permainan menekan dan serangan sayap yang cepat, The Young Azkals siap menyulitkan Indonesia yang baru akan melakoni laga pertamanya.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Filipina U-22 vs Indonesia U-22, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Filipina U-22 vs Indonesia U-22

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Pertandingan SEA Games antara Filipian U-22 dan Indonesia U-22 akan disiarkan secara live streaming di Vision+ dan saluran televisi digital terestrial RCTI pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 18:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Filipina U-22 vs Indonesia U-22

Duel Filipina U-22 vs Indonesia U-22 di matchday pertama cabang olahraga sepakbola pria SEA Games akan dihelat di Stadion Anniversary 700th, Chiangmai pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 18:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Filipina U-22

Filipina U-22 berada dalam kondisi siap tempur tanpa masalah cedera yang berarti pascakemenangan atas Myanmar. Pelatih Garrath McPherson fokus pada pemulihan fisik dan mental pemainnya untuk menghadapi Indonesia. Tim ini diperkuat oleh kombinasi pemain muda dan beberapa wajah lama yang berpengalaman namun masih memenuhi regulasi usia, seperti Reyes dan Rosquillo yang pernah tampil di SEA Games edisi sebelumnya.

Tidak ada pemain Filipina yang dilaporkan terkena hukuman larangan bertanding. Dengan demikian, McPherson dapat kembali menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Javier Mariona yang tampil dominan dalam melakukan pressing di laga sebelumnya. Rosquillo secara khusus memiliki motivasi ganda untuk membalas kenangan buruk saat dikalahkan Indonesia pada pertemuan di SEA Games 2021.

Kabar Tim Indonesia U-22

Kabar kurang sedap menghampiri Timnas Indonesia U-22 jelang laga perdana. Bintang andalan Marselino Ferdinan dipastikan batal bergabung karena mengalami cedera hamstring dan tidak dilepas oleh klubnya, AS Trencin. Untuk menutupi kekosongan tersebut, pelatih Indra Sjafri telah memanggil pemain Persik Kediri, Rifqi Ray Farandi, sebagai pengganti.

Meski tanpa Marselino, Indonesia mendapat suntikan tenaga signifikan dari para pemain diaspora. Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Markx dipastikan bisa membela Garuda Muda berkat izin dari klub masing-masing. Jenner dijadwalkan tiba sore hari sebelum pertandingan dan akan langsung bergabung dengan tim. Selain itu, dua alumni emas SEA Games 2023, Ananda Raehan dan Muhammad Ferarri, juga siap memimpin rekan-rekannya di lapangan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PHL Last 1 matches INA 0 Menang 0 Seri 1 Menang Indonesia U22 3 - 0 Philippines U22 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

Simak Juga