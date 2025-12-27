Jadwal Cremonese vs Napoli: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan melakoni laga berat dengan menghadapi Napoli pada giornata ke-17 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (28/12) malam WIB.

Setelah awal musim yang menjanjikan, performa Cremonese dalam beberapa pekan terakhir merosot tajam. Dari 16 pertandingan, mereka mencatatkan lima kemenangan, enam kali imbang dan lima kali kalah - yang membuat mereka berada di urutan ke-11 dengan raihan 21 poin.

Tetapi, La Cremo tidak dapat dianggap remeh jika bermain di kandang. Dari delapan pertandingan kandang mereka di Serie A, Cremonese hanya menelan satu kekalahan - dan itu menjadi modal berharga mereka menatap duel kali ini.

Di sisi lain, Partenopei bertengger di urutan ketiga dengan koleksi 31 poin dari 15 laga, selisih dua poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.

Napoli akan datang ke pertandingan ini setelah menjadi juara Supercoppa Italiana, dengan mereka sukses mengalahkan Bologna 2-0 di partai final.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Napoli

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai giornata ke-17 Serie A 2025/26 antara Cremonese dan Napoli akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 28 Desember 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Napoli

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan Napoli pada giornata ke-17 Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 28 Desember 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Cremonese

Federico Ceccherini terpaksa absen karena menjalani skorsing, sementara Michele Collocolo tidak tampil karena mengalami cedera. Tetapi, Cremonese akan menyambut kembalinya Martin Payero setelah menjalani hukuman larangan bermain dan Matteo Bianchetti juga diperkirakan bisa tampil usai menjalani pemulihan cedera otot.

Kabar Tim Napoli

Napoli masih tidak diperkuat Kevin De Bruyne, Frank Anguissa dan Billy Gilmour karena mengalami cedera, ditambah penjaga gawang Alex Meret. Selain itu, Sam Beukema dan Mathias Olivera diragukan tampil setelah mengalami cedera di Supercoppa Italiana.

Namun, lini serang Antonio Conte akan kembali diperkuat Romelu Lukaku setelah pemain internasional Belgia tersebut absen selama empat bulan.

