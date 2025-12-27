Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoSSC Napoli
Yosua Arya

Jadwal Cremonese vs Napoli: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A antara Cremonese dan Napoli, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan melakoni laga berat dengan menghadapi Napoli pada giornata ke-17 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (28/12) malam WIB.

Setelah awal musim yang menjanjikan, performa Cremonese dalam beberapa pekan terakhir merosot tajam. Dari 16 pertandingan, mereka mencatatkan lima kemenangan, enam kali imbang dan lima kali kalah - yang membuat mereka berada di urutan ke-11 dengan raihan 21 poin.

Tetapi, La Cremo tidak dapat dianggap remeh jika bermain di kandang. Dari delapan pertandingan kandang mereka di Serie A, Cremonese hanya menelan satu kekalahan - dan itu menjadi modal berharga mereka menatap duel kali ini.

Di sisi lain, Partenopei bertengger di urutan ketiga dengan koleksi 31 poin dari 15 laga, selisih dua poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.

Napoli akan datang ke pertandingan ini setelah menjadi juara Supercoppa Italiana, dengan mereka sukses mengalahkan Bologna 2-0 di partai final.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Napoli

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai giornata ke-17 Serie A 2025/26 antara Cremonese dan Napoli akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 28 Desember 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Napoli

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan Napoli pada giornata ke-17 Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 28 Desember 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Cremonese vs SSC Napoli

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formasi

3-4-3

Home team crestNAP
1
E. Audero
55
F. Folino
6
F. Baschirotto
24
F. Terracciano
38
W. Bondo
3
G. Pezzella
4
T. Barbieri
11
D. Johnsen
33
A. Grassi
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
17
M. Olivera
4
A. Buongiorno
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
22
G. Di Lorenzo
20
E. Elmas
7
David Neres
70
N. Lang
19
R. Hoejlund

3-4-3

NAPAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Nicola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Conte

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Cremonese

Federico Ceccherini terpaksa absen karena menjalani skorsing, sementara Michele Collocolo tidak tampil karena mengalami cedera. Tetapi, Cremonese akan menyambut kembalinya Martin Payero setelah menjalani hukuman larangan bermain dan Matteo Bianchetti juga diperkirakan bisa tampil usai menjalani pemulihan cedera otot.

Kabar Tim Napoli

Napoli masih tidak diperkuat Kevin De Bruyne, Frank Anguissa dan Billy Gilmour karena mengalami cedera, ditambah penjaga gawang Alex Meret. Selain itu, Sam Beukema dan Mathias Olivera diragukan tampil setelah mengalami cedera di Supercoppa Italiana.

Namun, lini serang Antonio Conte akan kembali diperkuat Romelu Lukaku setelah pemain internasional Belgia tersebut absen selama empat bulan.

Performa Terkini

CRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

NAP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

CRE

Last 4 matches

NAP

1

Menang

1

Seri

2

Menang

4

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/4
Kedua tim mencetak gol
2/4

Klasemen

Simak Juga

