Jadwal Cremonese vs Juventus: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan menjamu Juventus pada giornata kesepuluh Serie A 2025/26 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (2/11) dini hari WIB.

Grigiorosi menjalani awal musim yang menjanjikan setelah mengumpulkan 14 poin dari sembilan pertandingan - catatan yang membuat mereka berada di peringkat kedelapan dan hanya selisih satu poin dari Juventus.

Namun, secara rekor mereka hanya mampu meraih satu poin dari enam pertemuan terakhir dengan Juve, meski pun sebagian besar terjadi beberapa dekade lalu.

Juventus, sementara itu, akan melakoni sedang dalam periode yang penuh gejolak. Gagal menang dalam delapan pertandingan sebelum akhirnya memutus catatan buruk tersebut ketika mengalahkan Udinese 3-1 pada pertengahan pekan.

Igor Tudor telah dipecat dan Si Nyonya Tua langsung menunjuk Massimo Brambilla sebagai interim, sebelum akhirnya mengumumkan Luciano Spalletti sebagai manajer baru.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Juventus

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai giornata kesepuluh Serie A 2025/26 antara Cremonese dan Juventus akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 2 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Juventus

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan Juventus pada giornata kesepuluh Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 2 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Cremonese

Tampaknya masih harus dilihat apakah Luciano Spalletti akan langsung merombak starting XI Juve, dengan Igor Tudor selalu memakai tiga bek sementara mantan pelatih Italia tersebut kerap memakai formasi 4-3-3.

Gleison Bremer, Juan Cabal dan Arkadiusz Milik masih absen karena mengalami cedera, sedangkan Khephren Thuram diragukan tampil setelah ditarik dari skuad untuk melawan Udinese.

Kabar Tim Juventus

Kiper jebolan akademi Primavera Juve Emil Audero telah pulih dari cedera dan siap tampil di pertandingan kali ini. Namun, Alberto Grassi, Antonio Sanabria, Michele Collocolo dan Faris Moumbagna tetap absen karena cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

CRE Last 2 matches JUV 0 Menang 0 Seri 2 Menang Juventus 2 - 0 Cremonese

Cremonese 0 - 1 Juventus 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

Klasemen

