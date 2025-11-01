Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoJuventus
Yosua Arya

Jadwal Cremonese vs Juventus: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A 2025/26 antara Cremonese dan Juventus, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan menjamu Juventus pada giornata kesepuluh Serie A 2025/26 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (2/11) dini hari WIB.

Grigiorosi menjalani awal musim yang menjanjikan setelah mengumpulkan 14 poin dari sembilan pertandingan - catatan yang membuat mereka berada di peringkat kedelapan dan hanya selisih satu poin dari Juventus.

Namun, secara rekor mereka hanya mampu meraih satu poin dari enam pertemuan terakhir dengan Juve, meski pun sebagian besar terjadi beberapa dekade lalu.

Juventus, sementara itu, akan melakoni sedang dalam periode yang penuh gejolak. Gagal menang dalam delapan pertandingan sebelum akhirnya memutus catatan buruk tersebut ketika mengalahkan Udinese 3-1 pada pertengahan pekan.

Igor Tudor telah dipecat dan Si Nyonya Tua langsung menunjuk Massimo Brambilla sebagai interim, sebelum akhirnya mengumumkan Luciano Spalletti sebagai manajer baru.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Juventus

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai giornata kesepuluh Serie A 2025/26 antara Cremonese dan Juventus akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 2 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Juventus

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan Juventus pada giornata kesepuluh Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 2 November 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Cremonese vs Juventus

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formasi

3-4-3

Home team crestJUV
1
E. Audero
6
F. Baschirotto
24
F. Terracciano
15
C
M. Bianchetti
32
M. Payero
27
J. Vandeputte
4
T. Barbieri
22
R. Floriani Mussolini
38
W. Bondo
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli
16
M. Di Gregorio
4
F. Gatti
15
P. Kalulu
8
T. Koopmeiners
19
K. Thuram-Ulien
18
F. Kostic
27
A. Cambiaso
5
C
M. Locatelli
9
D. Vlahovic
22
W. McKennie
20
I. Openda

3-4-3

JUVAway team crest

CRE
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Nicola

JUV
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Spalletti

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Cremonese

Tampaknya masih harus dilihat apakah Luciano Spalletti akan langsung merombak starting XI Juve, dengan Igor Tudor selalu memakai tiga bek sementara mantan pelatih Italia tersebut kerap memakai formasi 4-3-3.

Gleison Bremer, Juan Cabal dan Arkadiusz Milik masih absen karena mengalami cedera, sedangkan Khephren Thuram diragukan tampil setelah ditarik dari skuad untuk melawan Udinese.

Kabar Tim Juventus

Kiper jebolan akademi Primavera Juve Emil Audero telah pulih dari cedera dan siap tampil di pertandingan kali ini. Namun, Alberto Grassi, Antonio Sanabria, Michele Collocolo dan Faris Moumbagna tetap absen karena cedera.

Performa Terkini

CRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

JUV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
3/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

CRE

Last 2 matches

JUV

0

Menang

0

Seri

2

Menang

0

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/2
Kedua tim mencetak gol
0/2

Klasemen

