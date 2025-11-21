Jadwal Cremonese vs AS Roma: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan menjamu tim kuat AS Roma pada giornata ke-12 Serie A 2025/26 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (23/11) malam WIB.

Cremonese, yang sempat meyakinkan di awal musim tampak merosot, setelah menelan dua kekalahan beruntun; 2-1 dari Juventus dan 1-0 dari Pisa. Hasil tersebut membuat Audero dkk turun ke peringkat ke-11 klasemen Serie A dengan raihan 14 poin dari 11 pertandingan.

Di sisi lain, Roma menjalani awal musim yang gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Giallorossi bertengger di urutan kedua setelah meraih delapan kemenangan dari 11 laga - hanya selisih gol dari Inter Milan yang berada di puncak. Pasukan Gian Piero Gasperini akan berusaha untuk meraih kemenangan di laga ini demi memanaskan posisi teratas.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Roma

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai giornata ke-12 Serie A 2025/26 antara Cremonese dan AS Roma akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 23 November 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Roma

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan AS Roma pada giornata ke-12 Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 23 November 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Cremonese

Emil Audero akan tetap menjadi pilihan utama Cremonese di laga ini, dengan kiper Timnas Indonesia itu telah tampil dalam delapan pertandingan Cremonese di semua kompetisi. Tetapi, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Michele Collocolo, Alessio Zerbin, Faris Moumbagna dan Antonio Sanabria tetap absen karena cedera.

Kabar Tim Roma

Roma datang ke Stadio Giovanni Zini tanpa skuad terbaiknya. Angelino, Eduardo Bove, Leon Bailey, Paulo Dybala dan Artem Dovbyk semuanya dipastikan absen karena masih menjalani perawatan.

