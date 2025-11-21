Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoRoma
Yosua Arya

Jadwal Cremonese vs AS Roma: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A Italia 2025/26 antara Cremonese dan AS Roma, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Cremonese, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Emil Audero, akan menjamu tim kuat AS Roma pada giornata ke-12 Serie A 2025/26 di Stadio Giovanni Zini, Minggu (23/11) malam WIB.

Cremonese, yang sempat meyakinkan di awal musim tampak merosot, setelah menelan dua kekalahan beruntun; 2-1 dari Juventus dan 1-0 dari Pisa. Hasil tersebut membuat Audero dkk turun ke peringkat ke-11 klasemen Serie A dengan raihan 14 poin dari 11 pertandingan.

Di sisi lain, Roma menjalani awal musim yang gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Giallorossi bertengger di urutan kedua setelah meraih delapan kemenangan dari 11 laga - hanya selisih gol dari Inter Milan yang berada di puncak. Pasukan Gian Piero Gasperini akan berusaha untuk meraih kemenangan di laga ini demi memanaskan posisi teratas.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Cremonese vs Roma

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai giornata ke-12 Serie A 2025/26 antara Cremonese dan AS Roma akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Minggu, 23 November 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Cremonese vs Roma

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Pertandingan Cremonese melawan AS Roma pada giornata ke-12 Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Giovanni Zini pada Minggu, 23 November 2025 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Cremonese vs Roma

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formasi

3-4-2-1

Home team crestROM
1
E. Audero
15
C
M. Bianchetti
24
F. Terracciano
6
F. Baschirotto
4
T. Barbieri
32
M. Payero
22
R. Floriani Mussolini
38
W. Bondo
27
J. Vandeputte
90
F. Bonazzoli
10
J. Vardy
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
24
J. Ziolkowski
23
G. Mancini
43
Wesley
7
L. Pellegrini
18
M. Soule
19
M. Celik
17
M. Kone
4
C
B. Cristante
35
T. Baldanzi

3-4-2-1

ROMAway team crest

CRE
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Nicola

ROM
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Gasperini

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Cremonese

Emil Audero akan tetap menjadi pilihan utama Cremonese di laga ini, dengan kiper Timnas Indonesia itu telah tampil dalam delapan pertandingan Cremonese di semua kompetisi. Tetapi, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Michele Collocolo, Alessio Zerbin, Faris Moumbagna dan Antonio Sanabria tetap absen karena cedera.

Kabar Tim Roma

Roma datang ke Stadio Giovanni Zini tanpa skuad terbaiknya. Angelino, Eduardo Bove, Leon Bailey, Paulo Dybala dan Artem Dovbyk semuanya dipastikan absen karena masih menjalani perawatan.

Performa Terkini

CRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ROM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

CRE

Last 4 matches

ROM

2

Menang

0

Seri

2

Menang

5

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/4
Kedua tim mencetak gol
3/4

Klasemen

Simak Juga

