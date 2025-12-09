Jadwal Club Brugge vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal akan bertandang ke markas Club Brugge di Jan Breydel Stadium pada lanjutan fase liga Liga Champions, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Meriam London saat ini bertengger di puncak klasemen Liga Champions dengan catatan sempurna 15 poin dari lima pertandingan.

Namun, mereka tengah menjalani periode sulit di Liga Primer. Dari lima pertandingan terakhir, mereka hanya meraih dua kemenangan, dan dua kali imbang serta menelan satu kekalahan. Memang, posisi pasukan Mikel Arteta tetap tak tergeser dari puncak, namun hasil-hasil minor tersebut berhasil dimanfaatkan oleh pesaing mereka Manchester City, yang kini mengekor dari peringkat kedua dengan hanya selisih dua poin. Selain itu, Aston Villa yang berada di peringkat ketiga - meraih lima kemenangan beruntun di Liga Primer, juga hanya berjarak tiga poin.

Di sisi lain, Brugge tetap kesulitan di Liga Champions. Dari lima pertandingan pertama, mereka cuma mampu meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan, yang membuat mereka kini menempati peringkat ke-27 dengan empat poin.

Tak hanya di panggung Eropa, performa mereka di Liga Belgia juga merosot. Mereka mencatatkan tiga kekalahan dan dua kali menang dalam lima laga terakhir di liga, dan kini duduk di urutan ketiga klasemen dengan perolehan 32 poin dari 17 laga, selisih lima poin dari Union Saint-Gilloise yang memimpin tabel.

Cara Menonton Pertandingan Club Brugge vs Arsenal

Stasiun TV beIN Sports 2 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 antara Club Brugge dan Arsenal akan disiarkan di beIN Sports 2 serta layanan streaming beIN Sports,Vidio pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Club Brugge vs Arsenal

Champions League - Champions League Jan Breydel Stadion

Pertandingan Club Brugge melawan Arsenal pada matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Jan Breydel Stadium pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Club Brugge

Club Brugge akan kehilangan dua kiper mereka, dengan eks Liverpool Simon Mignolet dan Nordin Jackers masih dalam proses pemulihan cedera mereka. Selain itu, Zaid Romero, Lynnt Audoor, Ludovit Reis dan Romeo Vermant juga dipastikan absen karena cedera.

Kabar Tim Arsenal

Mikel Arteta harus memutar otak karena krisis cedera bek yang dia hadapi selama bulan Desember. Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes dan William Saliba masih menepi, sementara Riccardo Calafiori tampak tertatih-tatih saat ditarik keluaar melawan Aston Villa.

Selain itu, Declan Rice dan Leandro Trossard masih diragukan tampil setelah absen dari sesi latihan tim awal pekan ini - dengan kondisi keduanya akan terus dipantau hingga menjelang pertandingan.

