Chelsea Vs Leeds United: Live Streaming & TV, Prediksi, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Masih krisis kemenangan, Chelsea harus menghadapi Leeds United dengan digempur badai cedera jilid kesekian

Chelsea akan menjamu Leeds United di Stamford Bridge, Sabtu (4/3), pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/23.

The Blues masih belum mampu memutus tren negatif yang mereka alami selama ditangani Graham Potter. Menghadapi Leeds, yang merupakan salah satu papan bawah, memang menjadi peluang emas untuk mengembalikan kepercayaan diri The Blues, namun satu dari lima kemenangan The Whites musim ini mereka catatkan saat menaklukkan Chelsea yang saat itu masih dipegang Thomas Tuchel.



Live Streaming Chelsea vs Leeds United

Pertandingan Liga Primer Inggris 2022/23 antara Chelsea vs Leeds United akan disiarkan di Vidio pada Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 22:00 WIB.

Kapan Jadwal Pertandingan Chelsea vs Leeds United?

Pertandingan Chelsea vs Leeds Tanggal Sabtu, 4 Maret 2023 Kick-off 22:00 WIB Stadion Stamford Bridge, London



Prediksi Line-up Chelsea

Chelsea digempur badai cedera jilid kesekian musim ini, memperberat tugas Graham Potter untuk mengakhiri paceklik kemenangan anak asuhnya.

Thiago Silva, salah satu pilar pertahanan The Blues paling krusial, harus ditarik keluar di laga kontra Tottenham lantaran cedera yang diperkirakan akan memakan waktu enam pekan untuk sembuh.

Reece James dan Mason Mount diragukan bisa tampil, sementara Cesar Azpilicueta belum akan diturunkan usai terkena cedera kepala serius.

Posisi Prediksi line-up Chelsea (3-4-3) Kiper Kepa Belakang Fofana, Koulibaly, Badiashile Tengah Ziyech, Enzo, Zakaria, Chilwell Depan Sterling, Felix

Havertz

Prediksi Line-up Leeds United

Posisi Prediksi line-up Leeds (4-3-3) Kiper Meslier Belakang Ayling, Koch, Wober, Firpo Tengah Adams, McKennie

Harrison, Aaronson, Gnonto Depan Bamford



Preview

Ketika semua fans Chelsea mengira situasi mereka tak bisa lebih buruk lagi, saat itulah The Blues mendobrak segala ekspektasi.

Setelah dikalahkan Borussia Dortmund di leg pertama 16 besar ajang Liga Champions, satu-satunya jalur trofi yang masih mungkin dilewati Chelsea, anak asuh Potter menelan kekalahan memalukan di tangan Southampton sang juru kunci. Mereka juga takluk di hadapan salah satu seteru terbesar mereka, Tottenham. Parahnya, tak satu pun gol bisa diproduksi Kai Havertz cs.

Empat besar sudah jauh dari angan, tertendang dari dua kompetisi domestik, plus satu kaki di pintu keluar UCL mestinya memberi Potter sedikit keleluasaan untuk bereksperimen, mengerjakan PR-PR yang diperlukan demi revolusi dan pembangunan kembali yang konkret. Nyatanya? Tidak juga.

Di tiga laga itu, Chelsea bermain tumpul, tak berenergi, hilang arah, dan nirkreativitas. Konyolnya, Todd Boehly selaku salah satu owner masih memercayai Potter meski tak ada tanda-tanda peningkatan yang terlihat di lapangan.

Sampai-sampai rasanya sulit untuk memprediksi Chelsea bisa mendapatkan sesuatu dari sisa laga mereka musim ini, sekalipun lawannya 'cuma' Leeds yang duduk di peringkat 16 Liga Primer Inggris.

The Whites sendiri sudah pernah menang telak atas Chelsea dengan skor 3-0, meski saat itu mereka masih masih ditangani Tuchel. Tapi bukan tak mungkin Potter menelan hasil yang lebih memalukan, seperti yang sudah ia tunjukkan akhir-akhir ini.



Prediksi: Chelsea 0-0 Leeds United