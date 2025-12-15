Jadwal Cardiff City Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Tiket semi-final Piala Liga Inggris pertama akan diperebutkan saat Cardiff City menjamu Chelsea dalam satu-satunya laga perempat-final yang tidak mempertemukan sesama tim Liga Primer. Cardiff, yang saat ini memimpin klasemen League One (kasta ketiga), sedang dalam performa impian dengan memenangkan enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. The Bluebirds berambisi menjadi pembunuh raksasa dan mencapai semi-final pertama mereka dalam 13 tahun terakhir, setelah sebelumnya menyingkirkan tim-tim seperti Burnley dan Wrexham.

Di sisi lain, Chelsea datang ke Wales dengan modal kemenangan 2-0 atas Everton yang mengakhiri tren empat laga tanpa kemenangan, meski suasana tim sedikit terganggu oleh keluhan pelatih Enzo Maresca mengenai tekanan yang dihadapinya. The Blues memiliki sejarah bagus di babak ini dengan memenangkan lima perempat-final terakhir yang mereka mainkan. Namun, perjalanan mereka di kompetisi musim ini kurang meyakinkan, hanya menang tipis atas Lincoln City dan Wolves. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian mental bagi Chelsea menghadapi semangat juang tuan rumah yang sedang memu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Cardiff City vs Chelsea, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Pertandingan Piala Liga antara Cardiff City dan Chelsea akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Duel Cardiff City vs Chelsea di babak perempat-final Piala Liga 2025/26 akan dihelat di Cardiff City Stadium, Cardiff pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim Cardiff City

Cardiff City menghadapi pukulan ganda di sektor gelandang kreatif. Mereka dipastikan tidak bisa memainkan Omari Kellyman karena statusnya sebagai pemain pinjaman dari Chelsea (tidak diizinkan melawan klub induknya). Absennya Kellyman diperparah dengan cederanya Rubin Colwill yang harus menepi beberapa bulan karena masalah pergelangan kaki. Situasi ini kemungkinan besar akan membuat Joel Colwill, saudara Rubin, kembali diandalkan di lini serang.

Selain itu, Cardiff juga kehilangan beberapa pemain lain akibat cedera. Gabriel Osho absen karena masalah jari kaki, sementara Ollie Tanner masih belum siap tampil meski sudah kembali berlatih pasca-cedera pergelangan kaki. Pelatih Brian Barry-Murphy harus memutar otak untuk meracik strategi terbaik dengan skuad yang terbatas guna menghadapi raksasa London tersebut.

Kabar Tim Chelsea

Enzo Maresca diprediksi akan melakukan rotasi pemain, namun ia dipaksa melakukan perubahan di lini belakang karena Marc Cucurella terkena skorsing akumulasi kartu kuning. Jorrel Hato kemungkinan besar akan mengisi posisi tersebut. Kabar baiknya, gelandang Moises Caicedo sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman larangan bertanding tiga laga dan diprediksi akan langsung masuk ke starting XI bersama kiper Filip Jorgensen dan pemain muda lainnya.

Namun, daftar pemain Chelsea yang absen masih cukup panjang. Liam Delap (bahu), Romeo Lavia (paha), Levi Colwill (lutut), dan Dario Essugo (paha) masih menderita cedera, sementara Mykhaylo Mudryk absen karena skorsing terkait doping. Selain itu, penyerang Marc Guiu juga tidak bisa dimainkan (cup-tied) karena sudah pernah membela Sunderland di kompetisi ini sebelumnya, sehingga membatasi opsi lini depan Chelsea.

