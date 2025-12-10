Jadwal Young Boys Vs Lille: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Young Boys berpeluang naik ke zona lolos fase gugur jika mampu mengalahkan Lille pada laga matchday enam Liga Europa, Jumat (14/12) dini hari WIB.

Saat ini, wakil Swiss tersebut berada di luar garis kelolosan hanya karena selisih gol setelah takluk 2-1 dari Aston Villa. Sementara itu, tim bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk masih di jalur yang tepat menuju fase gugur, meski berada di luar delapan besar. Verdonk cs duduk di peringkat 11 dengan koleksi sembilan poin usai menghancurkan Dinamo Zagreb 4-0 pada pertandingan sebelumnya.

Cara Menonton Pertandingan Young Boys Vs Lille

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports

Pertandingan fase liga Liga Europa (UEL) antara Young Boys vs Lille akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports Xtra pada Jumat 14 Desember 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Young Boys Vs Lille

Laga Young Boys vs Lille di fase liga Liga Europa (UEL) akan digelar di Stadion Wankdorf, Bern, pada Jumat 14 Desember 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Young Boys

Cedera engkel kemungkinan masih memaksa Ebrima Colley absen untuk Young Boys, sementara Edmilson Fernandes mengalami masalah otot, Facinet Conte diragukan tampil, dan Armin Gigovic harus menjalani laga terakhir dari hukuman kartu merah. Joel Monteiro menjadi satu-satunya pencetak gol mereka kontra Aston Villa pada matchday lima—gol ketiganya di fase liga—meski pada akhirnya tetap tak cukup untuk terhindar dari kekalahan.

Kabar Tim Lille

Lille belum memainkan Calvin Verdonk lagi semenjak bek Timnas Indonesia itu mendapat kartu merah kontra klub adiknya Chelsea, Strasbourg. Hukumannya memang sudah selesai, tapi bintang 28 tahun itu dikabarkan mengalami cedera.

Alexsandro juga berpotensi menepi lagi akibat cedera kaki, Ousmane Toure harus absen karena cedera ligamen cruciatum, sementara Marc-Aurele Caillard masih diragukan karena masalah pada siku. Felix Correia, Ngal’ayel Mukau, Hamza Igmane, dan Benjamin Andre masing-masing mencetak gol ke gawang Zagreb, dengan Berke Ozer tak perlu melakukan satu pun penyelamatan untuk mencatatkan clean sheet keduanya di turnamen ini.

