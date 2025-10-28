Jadwal Wolves Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea akan berusaha segera kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers, yang tengah terpuruk di Liga Primer Inggris, pada babak 16 besar Piala Liga, Kamis (30/10) dini hari WIB.

The Blues sebelumnya mampu menepis berbagai masalah cedera dan skorsing dengan menorehkan empat kemenangan beruntun di semua ajang. Namun laju positif itu terhenti secara mengejutkan akhir pekan lalu, ketika tim promosi Sunderland mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-94 dalam laga Liga Primer Inggris di Stamford Bridge.

Chelsea sempat unggul lebih dulu atas The Black Cats yang sedang on-fire, tetapi gagal memanfaatkan peluang untuk naik ke posisi dua klasemen dan justru harus tergeser ke urutan kesembilan usai kalah 2-1. Mereka kini dituntut segera bangkit dan mengamankan tiket ke perempat-final Piala Liga saat menghadapi Wolves yang tengah dilanda krisis.

Tuan rumah masih terbenam di dasar klasemen EPL setelah gagal menang dan menelan tujuh kekalahan dari sembilan laga pertama musim ini. Kekalahan 3-2 dari Burnley akhir pekan lalu—meski sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol—hanya memperburuk suasana di Molineux. Seusai laga, para suporter menumpahkan kekecewaan kepada para pemain dan sang pelatih, menciptakan atmosfer panas di tribun.

Vitor Pereira, pelatih yang baru saja meneken kontrak tiga tahun pada September setelah musim lalu sukses menyelamatkan Wolves dari degradasi, bahkan terlibat adu argumen dengan para pendukung sebelum akhirnya harus diamankan petugas, diiringi nyanyian sinis "kau dipecat besok pagi!".

Cara Menonton Pertandingan Wolves Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga Inggris (Carabao Cup) antara Wolves vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Wolves Vs Chelsea

Carabao Cup - EFL Cup Molineux Stadium

Laga Wolves vs Chelsea di ajang Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan digelar di Molineux Stadium, Wolverhampton, pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 02:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Wolves kembali harus kehilangan Leon Chiwome yang masih menepi akibat cedera lutut, namun tuan rumah dalam kondisi relatif bugar saat menjamu Chelsea di putaran keempat Piala Liga. Sang manajer, Gary O’Neil, diprediksi akan menurunkan susunan pemain terkuatnya karena kemenangan di laga ini bisa sangat berarti bagi kepercayaan diri timnya yang terperosok di dasar klasemen Liga Primer Inggris. Meski begitu, kemungkinan ada beberapa rotasi dari laga akhir pekan lalu, dengan Hwang Hee-chan dan Joao Gomes berpeluang tampil sejak awal. Jorgen Strand Larsen tetap menjadi ancaman terbesar Wolves di lini depan. Striker berusia 25 tahun itu sudah pulih dari masalah kebugaran dan hampir pasti kembali menjadi starter.

Kabar Tim Chelsea

Di kubu Chelsea, Mykhailo Mudryk (skorsing), Levi Colwill (lutut), Dario Essugo (paha), Liam Delap (paha), Cole Palmer (pangkal paha), dan Benoit Badiashile (otot) masih belum bisa dimainkan. Enzo Maresca akan melakukan sejumlah perubahan dari kekalahan kontra Sunderland. Malo Gusto yang sudah selesai menjalani skorsing berpeluang tampil kembali sejak awal, sementara Wesley Fofana, Andrey Santos, Romeo Lavia, Jorrel Hato, Jamie Gittens, dan Tyrique George juga diperkirakan akan masuk ke dalam susunan starter. Alejandro Garnacho, yang mencetak gol pertamanya untuk Chelsea di laga kontra Sunderland, berpotensi kembali dipercaya mengisi sektor serangan The Blues.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

