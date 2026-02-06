Jadwal Wolves Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea akan berupaya kembali ke jalur kemenangan dan memperkuat peluang finis lima besar saat bertandang ke Molineux untuk menghadapi juru kunci Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, Sabtu (7/2). Kedua tim terakhir kali berjumpa pada November lalu, ketika The Blues meraih kemenangan telak 3-0 di Stamford Bridge.

Sejak Liam Rosenior mengambil alih kursi pelatih, Chelsea mencatat enam kemenangan dari delapan pertandingan. Dua kekalahan yang mereka alami semuanya datang dari Arsenal, masing-masing di dua leg semifinal Piala Liga. Kekalahan terbaru itu terasa sangat pahit, terjadi pada Rabu (4/2) dini hari WIB setelah gol penentu dari mantan pemain Chelsea, Kai Havertz.

Pada laga tengah pekan tersebut, Rosenior sempat bereksperimen dengan pendekatan taktik baru, namun skema itu belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Belum bisa dipastikan formasi apa yang akan ia racik di Molineux, terlebih dengan kondisi Reece James yang diragukan tampil.

Sementara itu, Wolves masih terpuruk di dasar klasemen EPL. Catatan tak terkalahkan lima laga sepanjang Januari kini tinggal kenangan, dan mereka kembali menghadapi tekanan besar untuk keluar dari situasi sulit ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Wolves vs Chelsea di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Wolves vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Wolves vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Wolves vs Chelsea

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Laga Wolves vs Chelsea pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Molineux Stadium, Wolverhampton, pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Wolves

Bek Wolves Toti Gomes masih harus menepi akibat cedera hamstring, sementara Ladislav Krejci (sakit) akan menjalani pemeriksaan jelang sepak mula. Di sisi lain, rekrutan musim panas Jhon Aris dikabarkan semakin dekat untuk bergabung secara permanen dengan Palmeiras. Pendatang baru Armstrong, yang telah mencetak 11 gol di Championship bersama Southampton musim ini, berpeluang bersaing untuk mengisi lini depan bersama Hwang Hee-chan dan Tolu Arokodare—dua penyerang yang secara kolektif baru menyumbang tiga gol di Liga Inggris musim ini.

Gomes sendiri kemungkinan akan dicadangkan, karena manajer Wolves Rob Edwards diprediksi tetap mengandalkan trio lini tengah Joao Gomes, Andre, dan Mateus Mane. Nama terakhir menjadi yang paling menonjol, memimpin Wolves dalam jumlah tembakan (20), tembakan tepat sasaran (sembilan), serta xA (0,94) sejak debutnya pada Desember lalu.

Kabar Tim Chelsea

Di kubu Chelsea, Jamie Gittens (hamstring), Levi Colwill (lutut), Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia (keduanya cedera paha), Dario Essugo (alasan lain), serta Mykhailo Mudryk (skors) dipastikan absen. Reece James dan Pedro Neto sama-sama absen melawan Arsenal akibat masalah kebugaran, dan Rosenior belum dapat memastikan apakah kedua pemain tersebut siap kembali tampil.

Filip Jorgensen (tidak dirinci) juga akan menjalani tes kebugaran sebelum pertandingan. Setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti melawan Arsenal, Cole Palmer dan Estevao Willian kini siap bermain penuh 90 menit akhir pekan ini. Keduanya berpeluang berkolaborasi di lini serang bersama Joao Pedro yang sedang tajam, usai mencetak lima gol dalam delapan penampilan terakhirnya di Liga Inggris.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

