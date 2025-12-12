Jadwal Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Putri Indonesia berhak melaju ke semifinal SEA Games 2025, di mana mereka harus berhadapan dengan tim putri Vietnam di Chonburi Stadium, Minggu (14/12) malam WIB.

Di bawah arahan pelatih Akira Higashiyama, Garuda Pertiwi memang dipermak 8-0 oleh Thailand pada matchday pertama. Namun kemenangan 3-1 atas Singapura membuka jalan bagi Zahra Muzdalifah cs untuk melaju ke babak empat besar, menyusul kekalahan Singapura atas Thailand dan Kamboja yang mengundurkan diri.

Di atas kertas Vietnam memang lebih diunggulkan, namun Timnas Putri Indonesia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

Stasiun TV - Live Streaming Vision+

Laga semifinal SEA Games 2025 antara Vietnam vs Timnas Putri Indonesia akan disiarkan langsung di layanan live streaming Vision+ pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 16:00 sore WIB.

Jadwal Kick-Off Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

Kompetisi SEA Games 2025 Kick-off Minggu, 14 Desember 2025

16:00 WIB Venue Chonburi Stadium

Pertandingan SEA Games 2025 antara Vietnam vs Timnas Putri Indonesia pada semifinal SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium, Thailand, pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 16:00 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Vietnam

Prediksi starting XI Vietnam

Posisi Pemain Kiper Tran Thi Kim Thanh Belakang Nguyen Thi Kim Yen, Tran Thi Thu, Le Thi Diem My Tengah Nguyen Thi Thanh Nha, Tran Thi Hai Linh, Thai Thi Thao, Nguyen Thi My Anh Depan Nguyen Thi Bich Thuy, Pham Hai Yen

Kabar Timnas Putri Indonesia

Sebanyak lima pemain yang berkarier di luar negeri masuk dalam skuad asuhan Akira kali ini. Mereka adalah Iris De Rouw, Emily Julia Nahon, Felicia De Zeeuw, Claudia Scheunemann dan Isa Warps.

Prediksi starting XI Timnas Putri Indonesia

Posisi Pemain Kiper De Rouw Belakang Gea, Emily, Vivi, Zahra Tengah Viny, De Zeeuw, Isa, Claudia, Ajeng Depan Sheva

Rekor Pertemuan Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

Tanggal Pertandingan 9 Agustus 2025 Indonesia 0-7 Vietnam 29 November 2019 Indonesia 0-6 Vietnam

