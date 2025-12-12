Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Selebrasi timnas wanita Indonesia vs Singapura SEA Games 2025Timnas Indonesia
TONTON LIVE DI VISION+
Muhammad Zaki

Jadwal Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan SEA Games 2025 antara Vietnam vs Timnas Putri Indonesia, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Timnas Putri Indonesia berhak melaju ke semifinal SEA Games 2025, di mana mereka harus berhadapan dengan tim putri Vietnam di Chonburi Stadium, Minggu (14/12) malam WIB.

Di bawah arahan pelatih Akira Higashiyama, Garuda Pertiwi memang dipermak 8-0 oleh Thailand pada matchday pertama. Namun kemenangan 3-1 atas Singapura membuka jalan bagi Zahra Muzdalifah cs untuk melaju ke babak empat besar, menyusul kekalahan Singapura atas Thailand dan Kamboja yang mengundurkan diri.

Di atas kertas Vietnam memang lebih diunggulkan, namun Timnas Putri Indonesia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

Stasiun TV-
Live StreamingVision+

Laga semifinal SEA Games 2025 antara Vietnam vs Timnas Putri Indonesia akan disiarkan langsung di layanan live streaming Vision+ pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 16:00 sore WIB.

Jadwal Kick-Off Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

KompetisiSEA Games 2025
Kick-offMinggu, 14 Desember 2025
16:00 WIB
VenueChonburi Stadium

Pertandingan SEA Games 2025 antara Vietnam vs Timnas Putri Indonesia pada semifinal SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium, Thailand, pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 16:00 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Vietnam

Prediksi starting XI Vietnam

PosisiPemain
KiperTran Thi Kim Thanh
BelakangNguyen Thi Kim Yen, Tran Thi Thu, Le Thi Diem My
TengahNguyen Thi Thanh Nha, Tran Thi Hai Linh, Thai Thi Thao, Nguyen Thi My Anh
DepanNguyen Thi Bich Thuy, Pham Hai Yen

Kabar Timnas Putri Indonesia

Sebanyak lima pemain yang berkarier di luar negeri masuk dalam skuad asuhan Akira kali ini. Mereka adalah Iris De Rouw, Emily Julia Nahon, Felicia De Zeeuw, Claudia Scheunemann dan Isa Warps.

Prediksi starting XI Timnas Putri Indonesia

PosisiPemain
KiperDe Rouw
BelakangGea, Emily, Vivi, Zahra
TengahViny, De Zeeuw, Isa, Claudia, Ajeng
DepanSheva

Rekor Pertemuan Vietnam Vs Timnas Putri Indonesia

TanggalPertandingan
9 Agustus 2025Indonesia 0-7 Vietnam
29 November 2019Indonesia 0-6 Vietnam

Simak Juga

Iklan

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0