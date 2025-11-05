Jadwal FC Utrecht Vs Porto: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Belum meraih satu pun kemenangan setelah tiga laga di Liga Europa, FC Utrecht berharap bisa menemukan momentum saat menjamu Porto di Stadion Galgenwaard, Jumat (7/11) dini hari WIB mendatang.

Tim Miliano Jonathans itu masih mandul di kompetisi ini, setelah menelan kekalahan beruntun dari Lyon, Brann, dan Freiburg tanpa bisa memberikan gol balasan. Sementara itu, laju kemenangan Porto yang sempat impresif terhenti di matchday ketiga setelah tumbang dari Nottingham Forest.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga FC Utrecht vs Porto di Liga Europa (UEL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan FC Utrecht Vs Porto

Stasiun TV SCTV Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Europa (UEL) antara FC Utrecht vs Porto akan disiarkan secara langsung di SCTV serta layanan live streaming beIN Sports Xtra & Vidio pada Jumat 7 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off FC Utrecht Vs Porto

Europa League - Europa League Stadion Galgenwaard

Laga FC Utrecht vs Porto di fase liga Liga Europa (UEL) akan digelar di Stadion Galgenwaard, Utrecht, pada Jumat 7 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim FC Utrecht

Meskipun sempat mencetak lima gol di babak kualifikasi, gelandang Utrecht Victor Jensen harus absen karena cedera dan tidak didaftarkan untuk babak utama Liga Europa. Begitu pula dengan Niklas Vesterlund dan Mike van der Hoorn yang kemungkinan besar juga tidak bisa tampil, meski kondisi Van der Hoorn masih akan dipantau jelang pertandingan.

Meski belum mencetak satu gol pun di fase liga, ancaman dari sisi kiri tetap datang lewat Souffian El Karouani, yang dikenal lewat penetrasinya dari posisi bek sayap—terbukti dengan dua gol dan enam assist yang sudah ia torehkan di Eredivisie musim ini.

Meski tampil empat kali di babak kualifikasi, bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans baru mendapat 17 menit dari tiga laga di kompetisi utama. Kemungkinan besar, winger 21 tahun tersebut akan kembali memulai laga sebagai cadangan ketika Porto bertamu ke Stadion Galgenwaard.

Kabar Tim Porto

Dari kubu Porto, Luuk de Jong dan Tomas Perez hampir pasti absen karena cedera, sementara Yann Karamoh dan Nehuen Perez tidak memenuhi syarat tampil.

William Gomes yang sudah mencetak dua gol di fase liga kemungkinan akan dicadangkan. Sementara itu, Samu Aghehowa belum mencetak gol di Eropa sejauh ini, namun sang striker andalan itu sudah mengoleksi enam gol di Liga Portugal—dan akan berusaha memanfaatkan peluang untuk menambah koleksinya menghadapi Miliano Jonathans cs yang belum mendapat satu pun poin di Liga Europa.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

