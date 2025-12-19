Jadwal Tottenham Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool yang mulai menemukan kembali ritmenya akan bentrok dengan Tottenham Hotspur yang justru sedang ampas-ampasnya pada big match Liga Primer Inggris, Minggu (21/12) dini hari WIB di Tottenham Hotspur Stadium. Sang juara bertahan bakal berupaya memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi enam laga di semua kompetisi, sementara Spurs justru terancam memperpanjang tren buruk di kandang.

Pertandingan ini berstatus wajib menang bagi kedua tim, meski dengan latar belakang yang berbeda. The Reds berada di posisi ketujuh, terpaut hanya dua poin dari Chelsea di peringkat keempat sehingga kemenangan dapat menjaga peluang lolos Liga Champions musim depan. Sementara itu, Tottenham terperosok di paruh bawah klasemen, dengan duduk di peringkat 11 dengan hanya 22 poin.

Bagi Thomas Frank, kemenangan atas salah satu Big Six bisa meredam sedikit tekanan yang terus meningkat usai kalah telak 3-0 dari Nottingham Forest akhir pekan lalu. Di sisi lain, Arne Slot berharap dapat meraih kemenangan ketiga beruntun, sesuatu yang gagal Liverpool lakukan sejak menorehkan tujuh menang berturut-turut di awal musim.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Tottenham vs Liverpool di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi..

Cara Menonton Pertandingan Tottenham Vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Tottenham vs Liverpool akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Tottenham Vs Liverpool

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Laga Tottenham vs Liverpool di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Tottenham menyambut Liverpool dengan kondisi lini tengah yang menipis akibat Piala Afrika. Pape Matar Sarr dan Yves Bissouma masing-masing memperkuat Senegal dan Mali, meski nama terakhir sejatinya sudah lebih dulu absen karena cedera dan sanksi disiplin. Dari sisi kebugaran, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, dan James Maddison masih jauh dari kata sembuh. Namun Radu Dragusin dan Kota Takai sudah kembali terlibat dalam laga latihan internal dan diyakini tak lama lagi siap dimainkan. Archie Gray yang masih belia dianggap turut bersalah atas gol pembuka Forest akhir pekan lalu, tetapi Rodrigo Bentancur juga tampil kurang meyakinkan. Situasi ini membuka peluang bagi Joao Palhinha dan Lucas Bergvall untuk turun sebagai starter melawan sang juara bertahan.

Kabar Tim Liverpool

Piala Afrika bahkan mungkin jauh lebih memengaruhi Liverpool, mengingat Mohamed Salah berangkat bersama Mesir. Namun pernyataan barusan bisa jadi tak tepat-tepat amat mengingat Slot sempat mencadangkan Mo Salah berturut-turut, yang kemudian memicu kritik eksplosif dari sang megabintang. Yang jelas, Slot boleh lega karena Dominik Szoboszlai, yang jelas lebih pantas menyandang status pemain terbaik The Reds musim ini, akhirnya tak mengalami cedera meski sempat diganti kontra Brighton dan tampak bermasalah. Tapi masih ada kemungkinan gelandang Hongaria itu tak dimainkan sejak awal.

Nasib Joe Gomez tak sebaik rekannya itu, karena ia dipastikan absen kontra Tottenham. Untungnya Conor Bradley sudah kembali dari diskors dan bisa menggantikan peran bek Inggris tersebut. Jeremie Frimpong juga kembali ke skuad setelah absen dua bulan akibat masalah paha. Namun Wataru Endo, Cody Gakpo, dan Giovanni Leoni dipastikan absen dalam laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

