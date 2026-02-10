Jadwal Sunderland Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Dua tim yang sama-sama sedang berusaha kembali ke jalur kemenangan akan saling berhadapan di Stadium of Light, Kamis (12/2) dini hari WIB, saat Sunderland menjamu juara bertahan Liverpool.

The Black Cats dan The Reds kembali bertemu sekitar dua bulan setelah bermain imbang 1-1 di Anfield. Pada laga tersebut, gol bunuh diri Nordi Mukiele di menit-menit akhir, yang sempat disangka sebagai gol perdana Florian Wirtz, menyelamatkan satu poin bagi tim asuhan Arne Slot.

Dengan hasil imbang melawan Arsenal, Manchester City, dan Aston Villa, Sunderland sejatinya sudah melewati sejumlah ujian terberat mereka di Stadium of Light musim ini. Kemenangan telak 3-0 atas Burnley pekan lalu sempat menghidupkan kembali harapan untuk bersaing menuju zona Eropa pada paruh kedua musim. Namun, momentum itu teredam setelah mereka menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Emirates Stadium beberapa hari lalu.

Kini, Sunderland harus menghadapi Liverpool yang juga datang dengan luka. The Reds sempat unggul saat menjamu Manchester City di Anfield berkat tendangan bebas epik Dominik Szoboszlai, tetapi akhirnya harus menelan kekalahan dramatis 2-1. Situasi makin pahit setelah Szoboszlai diusir keluar lapangan dalam momen yang dinilai janggal dan kontroversial di masa tambahan waktu babak kedua. Liverpool tentu menyadari betapa kuatnya Sunderland saat bermain di kandang. Di sisi lain, The Black Cats akan percaya diri untuk kembali menyulitkan—bahkan “melukai”—Liverpool di hadapan publik sendiri. Melihat situasi terkini, tuan rumah lebih dijagokan untuk kembali mencuri hasil positif.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Sunderland

Bintang Sunderland Granit Xhaka bersama rekrutan Januari Jocelin Ta Bi dipastikan absen akibat cedera pergelangan kaki. Sementara itu, Bertrand Traore masih belum tampil sejak kembali dari Piala Afrika karena masalah lutut, dan keputusan terkait ketersediaannya akan ditentukan mendekati waktu sepak mula.

Tanpa kehadiran Xhaka, Noah Sadiki dan Habib Diarra diprediksi akan berduet di lini tengah. Enzo Le Fee kemungkinan besar beroperasi sebagai gelandang serang di posisi nomor 10, mendukung striker tunggal Brian Brobbey, yang tiga dari lima golnya di Liga Inggris musim ini dicetak di Stadium of Light. Trai Hume berpeluang kembali dimainkan dalam peran lebih menyerang di sisi kanan, sementara Chemsdine Talbi mempertahankan tempatnya di sayap kiri. Talbi sendiri mencetak gol saat Sunderland menahan imbang Liverpool di Anfield dan kini berpeluang menjadi pemain Black Cats pertama yang mencetak gol kandang dan tandang melawan The Reds sejak Stan Cummins pada musim 1980/81.

Prediksi line-up Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey

Kabar Tim Liverpool

Di kubu Liverpool, Alexander Isak (kaki), Jeremie Frimpong (paha), Conor Bradley (lutut), dan Giovanni Leoni (lutut) masih harus menepi karena cedera. Laga kontra Sunderland juga datang terlalu cepat bagi Joe Gomez, yang masih bermasalah dengan pinggulnya.

Setelah mencetak gol indah lewat tendangan bebas ke gawang Manchester City, Szoboszlai justru diusir keluar lapangan di menit-menit akhir karena pelanggaran yang menggagalkan peluang emas Rayan Cherki. Ia kini harus menjalani skors satu pertandingan dan akan absen saat menghadapi Sunderland. Curtis Jones disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi bek kanan sebagai dampaknya.

Meski Hugo Ekitike hanya mencetak satu gol dalam enam laga EPL terakhirnya, dan Mohamed Salah belum mencetak gol liga sejak 1 November, keduanya tetap diperkirakan mengisi lini depan Liverpool bersama Florian Wirtz dan Cody Gakpo.

Prediksi line-up Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

