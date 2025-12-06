Jadwal Real Madrid Vs Celta Vigo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid bersiap menjamu Celta Vigo di Bernabeu, Senin (8/12) dini hari WIB, dengan target mempertahankan momentum dalam persaingan gelar La Liga.

Tim asuhan Xabi Alonso kembali ke jalur kemenangan lewat performa dominan melawan Athletic Bilbao, dan kini sudah mengoleksi 36 poin dari 15 pertandingan—tertinggal satu poin dari rival sekaligus juara bertahan, Barcelona. Celta Vigo sedang tidak berada dalam performa terbaik, situasi yang seharusnya memberi peluang bagi Los Blancos untuk terus menempel Barca.

Setelah hasil imbang beruntun di liga melawan Rayo Vallecano, Elche, dan Girona, Real Madrid akhirnya tampil meyakinkan pada Kamis (4/12) kemarin di San Mames. Dalam laga yang awalnya diprediksi akan berlangsung sulit melawan Athletic Bilbao, anak asuh Alonso justru menang telak 3-0. Kylian Mbappe tampil gemilang sekali lagi, membuka skor pada menit ketujuh, memberi assist untuk Eduardo Camavinga pada gol kedua, dan menambah satu lagi di babak kedua untuk mengunci kemenangan.

Celta Vigo, sebaliknya, datang dengan modal kekalahan 1-0 dari Espanyol di liga, setelah kebobolan lewat situasi sepak pojok di menit akhir. Hasil itu menjadi kekalahan ketiga beruntun mereka atas klub asal Catalonia tersebut. Meski menang di ajang Copa del Rey tengah pekan kemarin, performa Celta Vigo jauh dari meyakinkan. Mereka membutuhkan melalui adu penalti untuk menyingkirkan tim kasta keempat, Sant Andreu, di putaran kedua.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Real Madrid vs Celta Vigo di Liga Spanyol (La Liga), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid Vs Celta Vigo

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan La Liga antara Real Madrid vs Celta Vigo akan disiarkan secara langsung di beIN Sports dan di layanan live streaming Vidio, Senin 8 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid Vs Celta Vigo

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Laga Liga Spanyol (La Liga) antara Real Madrid vs Celta Vigo akan digelar di Bernabeu, Madrid, pada Senin 8 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid dipastikan tampil tanpa Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy yang semuanya mengalami masalah cedera. Dean Huijsen, David Alaba, dan Eduardo Camavinga juga diragukan bisa tampil, sehingga total ada enam pemain yang kemungkinan absen untuk laga kandang kali ini, dengan lima di antaranya personel lini belakang.

Arda Guler diprediksi kembali menghuni lini tengah setelah hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Athletic Bilbao. Kylian Mbappe tengah menjalani musim yang gemilang dengan torehan 25 gol di semua kompetisi. Ia hampir pasti kembali memimpin lini depan bersama Vinicius Junior.

Kabar Tim Celta Vigo

Joseph Aidoo dan Mihailo Ristic masih diragukan bisa bermain melawan Real Madrid, tetapi secara keseluruhan Celta Vigo berada dalam kondisi cukup baik menjelang duel menghadapi Los Blancos. Pelatih Celta Claudio Giraldez akan melakukan rotasi besar-besaran dari skuad yang turun di ajang Copa del Rey, dengan para pemain inti kembali menghuni starting XI, termasuk Borja Iglesias yang telah mengemas delapan gol di semua ajang musim ini. Iago Aspas juga berpeluang tampil di lini serang, sementara Bryan Zaragoza menjadi ancaman tambahan bagi tim asal Vigo tersebut.

