Jadwal Qarabag Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea asuhan Enzo Maresca akan menempuh perjalanan lebih dari 8.000 km pulang-pergi untuk menghadapi Qarabag FK di fase liga Liga Champions, Kamis (6/11) dini hari WIB.

Baku, ibu kota Azerbaijan, menjadi tempat penuh kenangan manis bagi The Blues. Lawatan kali ini mengingatkan kembali pada momen kemenangan 4-1 atas Arsenal di final Liga Europa 2019, serta kemenangan di Liga Champions atas Qarabag pada musim sebelumnya.

Chelsea, yang baru saja meraih kemenangan tipis dalam derbi London melawan Tottenham akhir pekan lalu, saat ini duduk di peringkat 11 UCL usai bangkit dari kekalahan melawan Bayern Munich dengan dua kemenangan beruntun atas Benfica dan Ajax.

Qarabag sendiri tidak jauh tertinggal, hanya kalah selisih gol dari Chelsea di klasemen fase liga. Mereka memulai kampanye Liga Champions musim ini dengan mengejutkan Benfica 3-2—hasil yang bahkan berujung pada pemecatan pelatih Bruno Lage dan perekrutan Jose Mourinho oleh raksasa Portugal tersebut.

Tim dengan gelar juara Liga Azerbaijan terbanyak itu (12 kali) kemudian meraih kemenangan atas Copenhagen dan hanya kalah dari Atletico Madrid. Mereka datang ke laga ini dalam performa impresif, dengan kekalahan dari Atletico menjadi satu-satunya noda dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Cara Menonton Pertandingan Qarabag FK Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Berikutsajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang lagadi Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi..

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Qarabag vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 1 & Vidio pada Kamis 6 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Qarabag FK vs Chelsea

Champions League - Champions League Tofiq Bakhramov Stadium

Laga Qarabag vs Chelsea di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Stadion Republikan Tofiq Bahramov, Baku, pada Kamis 6 November 2025 pukul 00:45 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Qarabag FK

Ramil Sheydayev tidak masuk dalam skuad Liga Champions Qarabag sehingga pasti absen kontra Chelsea. Sementara itu, Joni Montiel sempat kembali beraksi akhir pekan lalu setelah absen hampir setahun, tetapi gelandang serang asal Spanyol itu tidak bisa tampil di tengah pekan karena masalah pendaftaran. Abdellah Zoubir, yang mencetak gol dan memberi assist untuk sang juara Azerbaijan saat menghadapi Imisli akhir pekan lalu, kembali diharapkan menjadi sosok penting di sisi kiri serangan tuan rumah. Namun, Leandro Andrade tetap menjadi top skorer Qarabag sejauh ini dengan torehan gol di laga melawan Benfica dan Athletic Bilbao, dan ia berambisi menambah catatan produktifnya.

Kabar Tim Chelsea

Daftar cedera Chelsea masih panjang. Cole Palmer, Levi Colwill, Benoit Badiashile, dan Dario Essugo belum pulih, sedangkan Mykhailo Mudryk masih menjalani skors terkait kasus doping. Joao Pedro, yang menjadi penentu kemenangan atas Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris akhir pekan lalu, siap kembali ke starting XI setelah menjalani skorsing kartu merah dari laga melawan Benfica di matchday ketiga. Liam Delap berpeluang melakoni debutnya di ajang Eropa setelah pulih dari cedera paha. Namun, hukuman kartu merah konyol melawan Wolves mungkin menjadi pertanda bahwa ia belum cukup tajam untuk kembali bermain. Estevao Willian juga berpotensi kembali menjadi starter untuk kali kedua di UCL. Di lini tengah, Enzo Maresca mungkin tergoda untuk mengistirahatkan Moises Caicedo dan memberi kesempatan pada Romeo Lavia guna meningkatkan kesiapan laganya.

