Jadwal PSG Vs Tottenham: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertemuan sesama juara Eropa akan tersaji di Parc des Princes pada Kamis (27/11) dini hari WIB, ketika Paris Saint-Germain menjamu Tottenham Hotspur dalam fase liga Liga Champions.

Duel ini merupakan ulangan Piala Super UEFA tahun ini, yang dimenangi PSG lewat adu penalti, tetapi suporter Spurs yang datang ke Paris mungkin akan khawatir bakal melihat kekalahan yang jauh lebih telak kali ini.

PSG menyambut Spurs dengan catatan kurang meyakinkan, setelah kalah 2-1 dari Bayern Munich di kandang pada laga sebelumnya. Les Parisiens memang belum pernah menelan dua kekalahan kandang beruntun di Liga Champions, tetapi tekanan itu masih ada apalagi dengan absennya beberapa pemain pilar.

Sementara itu, dibantai Arsenal di derbi London Utara membuat fans Spurs khawatir akan skenario terburuk di ibu kota Prancis. Mereka menuntut Thomas Frank tampil dengan pendekatan yang lebih berani. Pada Piala Super UEFA Agustus lalu, laga kompetitif pertama Frank sebagai pelatih Spurs, Tottenham hampir mengalahkan PSG sebelum kebobolan di detik-detik akhir. Penampilan serupa dari para pemain kali ini bisa sedikit meredam kegelisahan pendukung.

Cara Menonton Pertandingan PSG Vs Tottenham Hotspur

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara PSG vs Tottenham akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 3 & Vidio pada Kamis 27 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off PSG Vs Tottenham Hotspur

Champions League - Champions League Parc des Princes

Laga PSG Vs Tottenham di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Parc des Princes, Paris, pada Kamis 27 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Paris Saint-Germain (PSG)

Tekel sembrono Luis Diaz membuat Achraf Hakimi cedera ketika PSG bertemu Bayern Munich. Peraih gelar Pemain Terbaik Afrika 2025 tersebut masih harus menepi beberapa pekan lagi karena cedera pergelangan kaki.

Les Parisiens juga tak bisa menurunkan dua sosok penting di lini depan: Desire Doue (hamstring) dan pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele (betis). Namun, Bradley Barcola dan Khvicha Kvaratskhelia sudah fit dan siap tampil setelah hanya turun sebagai pemain pengganti pada akhir pekan kemarin.

Luis Enrique diperkirakan kembali mengandalkan maestro lini tengah Fabian Ruiz dan bek sentral kunci Willian Pacho di starting XI. Warren Zaire-Emery kemungkinan ditempatkan sebagai bek kanan darurat menggantikan Hakimi.

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Lini serang Tottenham juga pincang menyusul absennya Brennan Johnson, yang terkena skorsing akibat kartu merah dalam kemenangan 4-0 atas Kopenhagen.

Pemain asal Wales itu—yang menjadi pemain Britania pertama yang mencetak gol sekaligus dikartu merah dalam satu laga Liga Champions—bergabung di daftar absen bersama James Maddison (ACL), Radu Dragusin (ACL), Kota Takai (hamstring), Dejan Kulusevski (lutut), Dominic Solanke (pergelangan kaki), Yves Bissouma (pergelangan kaki), dan Mathys Tel (tak didaftarkan). Namun, bek senior Ben Davies berpeluang kembali dari cedera paha.

Thomas Frank sempat mengorbankan eks-wonderkid PSG, Xavi Simons, demi menurunkan bek ekstra Kevin Danso di akhir pekan. Tetapi setelah strategi itu gagal total, sang pelatih kemungkinan kembali ke sistem yang lebih familiar dengan Simons kembali menjadi pengatur serangan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PSG Last 1 matches TOT 1 Menang 0 Seri 0 Menang Paris Saint-Germain 2 - 2 Tottenham Hotspur 2 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

