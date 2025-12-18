Jadwal Newcastle United Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pekan ke-17 Liga Inggris akan dibuka dengan bentrokan dua klub besar ketika Newcastle United menjamu Chelsea di St. James’ Park, Sabtu (20/12) mendatang.

Performa The Magpies sejauh musim ini cenderung jalan di tempat. Setiap momen positif yang mereka raih seringkali diimbangi dengan hasil mengecewakan. Tim asuhan Eddie Howe kini berada di peringkat ke-12 klasemen dengan catatan enam kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Selisih gol +1 menjadi gambaran betapa Newcastle belum benar-benar bergerak ke mana-mana sepanjang kampanye ini.

Pun mereka akan menyambut The Blues dengan bekal kekalahan 1-0 dari musuh bebuyutan, Sunderland, pada derbi Tyne–Wear akhir pekan lalu. Namun sebelum hasil pahit tersebut, Newcastle sempat menjalani empat laga beruntun tanpa kekalahan, termasuk tiga kemenangan. Setidaknya mereka langsung kembali ke jalur kemenangan dengan menumpas Fulham 2-1 di perempat-final Piala Liga tengah pekan kemarin, dengan Yoane Wissa menandai start perdananya untuk Newcastle dengan membuka keunggulan.

Perjalanan musim Chelsea juga tidak sepenuhnya mulus, tetapi sisi positif mereka lebih menonjol dibandingkan kekurangannya. Enzo Maresca dan anak-anak asuhnya memasuki akhir pekan ini di posisi keempat klasemen. Kemenangan 2-0 atas Everton pada akhir pekan kemarin sekaligus mengakhiri rentetan tiga laga tanpa kemenangan. Seperti Newcastle, Chelsea juga sukses melaju ke semifinal Piala Liga usai menaklukkan Cardiff City 3-1 meski dengan agak kurang meyakinkan. Yang jelas, Cole Palmer cs bakal berusaha menjaga tren kemenangan demi membangun momentum menjelang periode liburan.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Newcastle United vs Chelsea di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Newcastle United vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 20 Desember 2025 pukul 19:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Newcastle United vs Chelsea

Premier League - Premier League St James' Park

Laga Newcastle United vs Chelsea di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di St. James' Park, Newcastle, pada Sabtu 20 Desember 2025 pukul 19:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Newcastle United

Lini belakang Newcastle United kering menjelang jamuan untuk Chelsea, setelah tulang rusuk Dan Burn yang patah menusuk paru-parunya dan pemain jebolan akademi The Blues Tino Livramento diragukan bisa bermain melawan bekas klubnya karena mengalami masalah lutut ketika mengalahkan Fulham di Piala Liga. Sven Botman dan Kieran Trippier juga dipastikan masih absen, tapi setidaknya Nick Pope mulai mendekati tanggal kesembuhannya.

Kabar Tim Chelsea

Cole Palmer memang menepi saat Chelsea membekap Cardiff, tapi Enzo Maresca sudah memastikan bahwa sang bintang andalan hanya diistirahatkan mengingat ia baru sembuh dari cedera selangkangan. Kemungkinan, ia akan merumput melawan Newcastle United.

Kabar baik itu bukan berarti The Blues tanpa masalah. Estevao Willian bakal absen di St. James' Park dan kemungkinan baru bisa kembali saat melawan Aston Villa akhir pekan depan. Levi Colwill mungkin tak akan berpartisipasi sama sekali musim ini, tapi Dario Essugo dan Romeo Lavia mungkin bisa kembali tampil awal tahun depan. Cedera bahu Liam Delap juga semakin memperdalam krisis striker Chelsea, mengingat Marc Guiu masih kurang pengalaman sementara Joao Pedro sejatinya lebih seorang second striker alih-alih striker murni.

